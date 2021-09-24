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В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до конца октября

Губернатор Александр Беглов подписал новую версию коронавирусного 121-го постановления. Как следует из документа, опубликованного на сайте Смольного, действующие ограничения продлены до 31 октября.

Также скорректированы некоторые формулировки. Например, в пункте о запрете проведения мероприятий с численностью свыше 75 человек без согласования с органами власти появилась оговорка: «если иное не предусмотрено управлением Роспотребнадзора по Петербургу».

Органам власти, которые к 1 октября должны были вакцинировать 80% численности сотрудников, теперь предписывается и впредь сохранять такой показатель.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге началась четвертая волна коронавируса — показатели заболеваемости и госпитализации пошли вверх, у Покровской больницы вновь наблюдаются очереди из скорых.

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