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Очередь из скорых впервые сняли у главной инфекционной детской больницы Петербурга

Читатели «Фонтанки» впервые за всё время пандемии в Петербурге заметили очередь из карет скорой помощи у приемного покоя детской городской клинической больницы № 5.

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«Детская больница во Фрунзенском районе. Очередь большая, и скорые прибывают. Часть очереди не видно за зданием. Похоже, что ситуация стремительно ухудшается», — написал 11 октября читатель Евгений.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
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В комитете по здравоохранению успокаивают и говорят, что просто понедельник — день тяжелый.

«Это главный в городе детский инфекционный стационар. Туда везут не только ковид, но и все ОРВИ. В понедельник во второй половине дня всегда наиболее напряженно — после выходных чаще госпитализируют и взрослых, и детей. С местами проблем нет — 15 процентов свободных коек в детстве», — прокомментировали фото «Фонтанке» в комздраве.

И добавили, что в стационаре боксовая система — «машины скорой долго не стоят».

По данным комитета по образованию, на 11 октября в Петербурге ОРВИ и коронавирус скосили уже под 100 классов. Закрылись и некоторые группы в детских садах. Тысячи родителей забрали детей учиться дома.

В сентябре, впервые с лета, очередь из скорых заметили у Покровской больницы. Она одной из первых приняла удар четвертой волны пандемии. Раньше их снимали и у других стационаров города. Но никогда у детских.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

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Фонтанка с такой пропагандой начинает двигаться ко дну к другим СМИ. Печально.

Скосили под 100 классов. Это журналистика?
Kezevo
В расии весь ковид превратился в политический инструмент который власть уже никогда не отпустит из своиз лап
Never_Mind
Заколебали! Куча переболевших с антителами, еще большая куча привитых, а у этих ковидирастов дела всё хуже и хуже почему-то! Кому принадлежат права на вакцину и фармзаводы, её производящие??? Ходят неоднозначные слухи...
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