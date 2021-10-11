Очередь из скорых впервые сняли у главной инфекционной детской больницы Петербурга

«Детская больница во Фрунзенском районе. Очередь большая, и скорые прибывают. Часть очереди не видно за зданием. Похоже, что ситуация стремительно ухудшается», — написал 11 октября читатель Евгений.

В комитете по здравоохранению успокаивают и говорят, что просто понедельник — день тяжелый.



«Это главный в городе детский инфекционный стационар. Туда везут не только ковид, но и все ОРВИ. В понедельник во второй половине дня всегда наиболее напряженно — после выходных чаще госпитализируют и взрослых, и детей. С местами проблем нет — 15 процентов свободных коек в детстве», — прокомментировали фото «Фонтанке» в комздраве.

