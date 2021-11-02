Атак мошенников на счета стало в полтора раза больше. Каждая седьмая попытка — «гибрид» методов

Эти два метода остаются по-прежнему самыми популярными у мошенников — в общей сложности они занимают 94% всех атак. При этом доля социнженерии за последний год снизилась в три раза при карточных операциях, и на треть — при онлайн-переводах. Доля фишинга, наоборот, выросла: в 10 раз — по картам, в четыре раза — в дистанционных каналах. Все чаще мошенники используют комбинированный характер атак.



Растет активность злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах, которые распространяют вредоносный контент за счет большого числа мошеннических аккаунтов и сообществ. Специалисты банка связывают это с более слабой фильтрацией контента этих площадок и менее жёстким контролем со стороны модераторов. По сравнению с другими фишинговыми ресурсами в интернете, фишинг в соцсетях и мессенджерах в среднем блокируют в четыре раза дольше.

