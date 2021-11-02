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Атак мошенников на счета стало в полтора раза больше. Каждая седьмая попытка — «гибрид» методов

За девять месяцев нынешнего года число атак на средства банковских клиентов выросло в 1,5 раза. Как заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, каждый седьмой случай носит «гибридный» характер, когда злоумышленники сочетают методы социальной инженерии и фишинга.

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Эти два метода остаются по-прежнему самыми популярными у мошенников — в общей сложности они занимают 94% всех атак. При этом доля социнженерии за последний год снизилась в три раза при карточных операциях, и на треть — при онлайн-переводах. Доля фишинга, наоборот, выросла: в 10 раз — по картам, в четыре раза — в дистанционных каналах. Все чаще мошенники используют комбинированный характер атак.

Растет активность злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах, которые распространяют вредоносный контент за счет большого числа мошеннических аккаунтов и сообществ. Специалисты банка связывают это с более слабой фильтрацией контента этих площадок и менее жёстким контролем со стороны модераторов. По сравнению с другими фишинговыми ресурсами в интернете, фишинг в соцсетях и мессенджерах в среднем блокируют в четыре раза дольше.

—Большинство действий злоумышленников основаны на приемах обмана и манипуляций, которые активно используются в отношении клиентов банка, в том числе, во время локдауна и изоляции, — добавил топ-менеджер. — Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам свою конфиденциальную информацию. Специалисты банка никогда не будут запрашивать у вас данные по картам, счетам или пароли. Вне зависимости от новейших технологий защиты, основным инструментом борьбы с мошенниками остается бдительность самого клиента.

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