«Смерть Тарелкина» Фото: предоставлено организаторами XXXI театрального фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







В гиде «Фонтанки» два десятка вариантов того, где и как провести выходные в городе, от очевидных до самых каменных.

Актуальное

«Любовные письма» обрели голос

С 8 октября, 10:00, 18+



Фото: Pop-up театр / vk.com Поделиться Поделиться







Pop-up театр лауреата «Золотой маски» Семена Александровского отмечает шестилетие премьерой «Любовных писем» — аудиовизуального спектакля-прогулки об отношениях известных горожан. Героями стали Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Леонид Андреев и Алиса Коонен, Лиля Брик и Владимир Маяковский, Александр II и Екатерина Долгорукова. Для участия нужен смартфон и наушники: каждое послание на маршруте привязано к адресу, откуда оно было отправлено, или же к месту, где его получили. Аудио автоматически включаются при приближении к нужной точке. Письма о любви озвучили актеры Дмитрий Лысенков, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов, писатель Евгений Водолазкин, журналисты Ирина Шихман и Александр Малич, поэтесса Вера Полозкова и другие. Участники могут загрузить и собственное письмо.



Маяковка возвращается домой

9 октября, 6+



Фото: facebook.com / afishamayaklib Поделиться Поделиться







Маяковка отмечает возвращение в здание на Фонтанке, 44, после ремонта и устраивает праздник. Сотрудники покажут обновлённые помещения и проведут экскурсию по «библиотеке будущего» на территории старинного подворья. Редактор издательства «Бумкнига» Екатерина Галяткина предложит обсудить комиксы, графические романы и отношение к ним в России, а профессор ЕУСПб Никита Ломагин прочитает англоязычную лекцию Energy Transition: What Does It Mean for Russia? об энергетическом переходе страны. Регистрируясь на последнее, не лишним будет рассчитать силы: синхронного перевода не предусмотрено.

Фестиваль «Балтийский дом» покажет истоки

С 6 до 20 октября



«Брак с ветром» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







На театральный фестиваль «Балтийский дом» в Петербург съехались коллективы из разных городов. Тема этого года Бесы «XX-21» — именно с таким написанием. 9 октября режиссёр Евгений Корняг покажет свой «Брак с ветром» (16+) — историю одной свадьбы, которая раскрывается через народные белорусские песни. «Сельская» тема останется в зоне внимания и в воскресенье: Дмитрий Крестьянкин исследовал жизнь подростков вне больших городов и отразил их истории в спектакле «Деревня и я».



«Книжный маяк» столкнёт писателей и поклонников

С 8 по 10 октября, 12+



Автор: Книжный Маяк Петербурга / YouTube

Фестиваль «Книжный маяк» в третий раз собирает писателей и читателей на городских площадках, чтобы ближе познакомить их друг с другом. В программе — встреча с автором книги «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» Львом Данилкиным, разговоры с Михаилом Веллером, Олегом Роем, Андреем Константиновым, Аллой Горбуновой, Григорием Служителем. Также — открытые интервью Михаила Пиотровского и Елены Шубиной. В афише десятки событий, вход свободный.

«Невская застава» начнёт сначала

С 8 октября, 0+

Музей «Невская застава» занимает двухэтажный дом, сохранившийся с XIX века. Попасть внутрь из-за реставрации было невозможно несколько лет, но теперь площадка снова открыта. Композицию музея полностью обновили впервые за 20 лет и добавили интерактива: копии газет и документов сделали общедоступными, их разрешено брать в руки, на экранах прокручивают архивные видеосюжеты, а в трубке телефона в зале звучат воспоминания петербуржцев о том, каким был город в их время. Экскурсии в «Невской заставе» начнут проводить с 9 октября.

Послушать музыку

В Филармонии обратились к Десятникову

9 октября, 19:00, 6+

В Филармонии камерный оркестр «Дивертисмент» играет три Бранденбургских концерта Баха вместе с «Русскими сезонами» Леонида Десятникова. Сочинение для скрипки, сопрано, струнного оркестра композитор написал в 2000 году для скрипача Гидона Кремера, взяв за основу аутентичные записи и нотные расшифровки народного пения из книги «Традиционная музыка Русского Поозерья». Каждая из 12 частей «Русских сезонов» связана с определенным моментом православного или традиционного земледельческого календаря. Сопрано на вечере — Вера Чеканова, флейта — Мария Федотова, скрипка — Лилия Коваленко.

Вивальди «оживёт» в Анненкирхе

7, 8, 9 октября, 12+



«Времена года» Вивальди, которыми вдохновлялись многие, в том числе и Десятников, камерный оркестр Olympic Orchestra все выходные играет в Анненкирхе. Концерты необычны тем, что сопровождаются они «живыми картинами». Узоры на воде в технике Эбру создаёт художница Ольга Каурова, процесс показывают на экране.



Метрополитен опера — в Петербурге

9 октября, 19:55, 16+

Проект Theatre HD открывает новый сезон показов спектаклей Метрополитен оперы прямой трансляцией «Бориса Годунова». В «Авроре» и кинозалах «Галереи» в субботу пройдёт спектакль Стивена Уодсворта по оригинальной постановке 1869 года. Партию мятущегося царя исполняет бас Рене Папе. Дирижёр — Себастьян Вайгль.

«Свидание» — у Финского залива

10 октября, 16+

Участники группы «Свидание» не раз говорили о том, что не следят за трендами и просто исполняют что им нравится. У такого подхода есть большой плюс: нельзя устареть, когда изначально играешь ретро. В воскресенье квинтет выступит на сцене «Морзе».

«Калинов мост» собирает поклонников

10 октября, 20:00, 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В начале месяца клуб «Космонавт» сумел согласовать октябрьские концерты, так что группа «Калинов мост» отметит 35-летие на его сцене. Рокеры подготовили особую праздничную программу. Детали — пока что тайна.

Городницкий даёт творческий вечер

10 октября, 19:00, 12+

К программе концертного зала «У Финляндского» стоит присмотреться ценителям бардовской песни. На воскресенье тут запланирован творческий вечер песенника Александра Городницкого. «Атланты держат небо на каменных руках» благодаря этому поэту.



Узнать и увидеть новое

В Александринке научат «чувствовать» город

8 октября, 16+

Но Новой сцене Александринского театра продолжается программа тактильной лаборатории «Вибрации города». Режиссер Александр Копосов и художница Ася Копосова вместе с инклюзивным театром «Дети тишины» учат прислушиваться к звукам мегаполиса и ощущать его вибрации. В пятницу они проведут прогулку и наглядно покажут, что именно нужно делать и как прислушиваться.

«Жили-были»: микс русского с авангардом

8 и 9 октября, 20:00, 16+



предоставлено организаторами

Шоу, танцы и авангардная музыка, соединившись в одно, стали балаган-шоу «Жили-были». Вдохновившись старинной культурой и балаганной эстетикой, режиссёр Феликс Михайлов создал театральную сказку о любви, в которой костюмы в народных узорах ничуть не мешают артистам показывать современные трюки на пилоне или строить баню, зависая в воздухе. За музыку отвечает группа EtnoZapil в расширенном составе. Музыканты и поют, и танцуют. «Жили-были» стали продолжением проекта «Ленинград Центра» «Сны о России», стартовавшего в 2016 году.



Тайны готики — в библиотеке

9 октября, 15:00, 6+

В детской библиотеке М. Ю. Лермонтова сотрудник Русского музея Софья Афанасьева прочтёт лекцию о готическом искусстве и его влиянии на архитектуру, живопись и моду. Речь пойдёт о готических соборах и о методах, при помощи которых строителям удавалось создавать тончайшие узоры в камне. Вход свободный.

Об искусстве популярно — в «Севкабель Порту»

9 и 10 октября, 16+



В «Севкабель Порту» все выходные говорят о театре, журналистике и маркетинге на образовательном марафоне «Искусство растворилось в обществе, как таблетка в стакане воды». Советник худрука Александринского театра, куратор «Точки доступа» Алексей Платунов объяснит, «как смотреть, трогать и слушать современный театр, а также как им быть», а руководитель отдела современного дизайна питерской Вышки Маргарита Кулева погрузится в историю «хипстерского Петербурга» десятилетней давности. Расписание всех лекций опубликовано на сайте, там же нужно зарегистрироваться.

О колдовстве — в Маяковке

10 октября, 16:00, 18+

С колдовством в России всё не так просто, как кажется. Например, в использовании магии чаще обвиняли мужчин, а не женщин, а слово «ведьмак», хотя и славянское, но не напрямую русское. Обо всём этом в библиотеке Маяковского лекцию «Загадочный мир магии в исследованиях учёных» прочитает учёный и переводчик Владимир Петров. Этнографический отправит к звёздам

10 октября, 6+

Всего через несколько дней после первого полёта актёров на орбиту ради съёмок кино в Этнографическом музее организовали «космический» праздник «Свет далёких звёзд». Пришедшим расскажут, что думали о Вселенной разные народы и какие легенды существуют, например, о звёздах и радуге.

В музеях

Эрмитаж показывает плиту из древности

С 5 октября, 6+



Автор: Государственный Эрмитаж / YouTube

В Аполлоновом зале Зимнего дворца заработала выставка «Из глубин Аравии. Южноаравийская стела из коллекции Аль-Тани». Плита из алебастра и золота, с использованием граната, агата, цветных камней и бронзы была создана около 100 года нашей эры. Памятник создан в традициях классического южноаравийского искусства, где подобные посвятительные или погребальные стелы, изображающие людей, например, с пучком колосьев в руке, были очень распространены. Рассматривать женщину на плите можно долго — в ушах у неё настоящие серьги, а на лице до сих пор видны следы «макияжа» из драгоценных камней или стекла.

Куклы как сторона авангарда

С 7 октября до 5 ноября, 6+

Кукольники выражают своё представление о современном искусстве на экспозиции «Время, вперёд!» в Музее русского авангарда. По словам кураторов, на «кукольную сферу» в своё время повлияли Казимир Малевич, Александр Родченко, Варвара Степанова и многие другие. Это до сих пор появляется в нарядах авторских кукол.

Звук «разольют» по галереям и сквотам

С 9 до 17 октября, 16+

«Звук в пространстве» стал темой и для фестиваля Epicentroom на Пушкинской, 10 . Аудиоинсталляции разместили в комнатах и проходах по всему пространству: на лестнице корпуса С расположили «Ноктюрн на водопроводных трубах» Марка Коммера, а в галерее «Арт-Лига» выставили «Скрипку для Ролдугина». Её из резины сделал Владимир Козин. До конца октября артисты будут обсуждать звуки и давать концерты. Расписание всех активностей смотрите на сайте фестиваля.

«Грибная выставка» — в Invalid House

До 17 октября, 18+



Петербургские современные художники объединились и открыли первую «художественную, архивную и природную выставку о грибах». Она проходит в пространстве Invalid House, открытом в 2020 году художниками Константином Ставровым и Павлом Безором. Посетителям предлагают не просто бесплатно посмотреть на «грибное» искусство, но и приносить свои экспонаты. Вход по сеансам, нужна регистрация.

One's Mind «подвесит» память

До 12 декабря, 0+

В галерее One’s mind заработала выставка «В подвешенном состоянии», посвящённая человеческой памяти. Для петербургских скульпторов Ивана Зубарева и Влада Муханова метафорой для «хранилища воспоминаний» становится обычный гараж. На полках каждый может разместить вещи, которые когда-то были важны, «в надежде, что они понадобятся снова». Ощущение ненужности и «отложенности» мастера передают, «подвесив» предметы в воздухе, посреди музейного пространства.

Картины из рентгена в «Эрарте»

До 6 февраля, 18+

Свой стиль британец Ник Визи нашёл случайно: работая фотографом и дизайнером в одном из британских утренних телешоу, он получил не самое увлекательное задание — одну за другой просвечивать рентгеновскими лучами банки с газировкой, чтобы выяснить, где содержится призовой код для розыгрыша подарков. Заскучав, он решил отправить на рентген кеды и впечатлился результатом. Сейчас Визит просвечивает всё вокруг, от машин до скелетов на качелях, и превращает результат в картины. Выставка X-Ray Men работает в «Эрарте».

На экране

Крейг прощается с Бондом

С 7 октября, 12+



Автор: Universal Pictures Russia / YouTube

Последний с Дэниелом Крейгом в главной роли фильм бондианы «Не время умирать» наконец добрался до кинотеатров. После первого показа в Лондоне критики разразились положительными откликами и фразами о том, что у режиссёра Кэри Фукунаги вышло сделать «проводы, достойные шумихи». Роль главного антагониста сыграл оскаровский лауреат Рами Малек. Трек к картине написала Билли Айлиш.

Кино с севера — в «Авроре»

С 6 по 10 октября

В «Авроре» проходит фестиваль кино северных стран на языках оригинала с субтитрами. Каждый день показывают по несколько работ. Среди прочего в пятницу покажут шведский «Чартер» (18+) — историю о матери, которая должна срочно попасть к своим детям. В субботу в прокате «Хутор» (18+) — драма о женщине-фермере, которая пытается восстановить хозяйство после смерти супруга. На следующий день стоит обратить внимание на «Искусство распластаться как жаба» (12+) — документальный фильм из Норвегии о попытке двух энтузиастов убедить дорожную администрацию в том, что для земноводных нужно построить специальный тоннель под шоссе.

«Новая Голландия» покажет молодых

С 6 по 13 октября



автор фото Андрей Бок/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







В «Новой Голландии» — Международный фестиваль дебютного кино. В программе кроме короткого и длинного метра в этом году отдельно вынесены картины, снятые молодыми российскими режиссёрами, «фильмы из зловещей долины» — то есть хорроры, и «самые примечательные» работы участников мировых смотров. В последний отдел, например, включена лента Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Мама, я дома», показанная в Венеции, и «марксистская комедия ужасов» «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера с Берлинале. Полное расписание — на сайте рукотворного острова. Площадкой для фестиваля станет новое пространство — «Актовый зал».

«Бестселлер» с Кейном в прокате

8 и 9 октября, 10.00, 18+

Лауреат двух «Оскаров» Майкл Кейн в 2020 году снялся в комедии режиссёра Лины Росслер «Бестселлер» о пожилом писателе, который давно пропил влияние и успех. Вернуться в форму герою помогает издательница: девушка берёт экс-знаменитость в тур по стране в надежде спасти собственный бизнес. Ретроспективный показ организовали в «Родине».

Шварца вспомнят на «Ленфильме»

10 октября, 19:00, 6+

Фестиваль-посвящение Евгению Шварцу продлится целый месяц. К 125-летию со дня рождения писателя и драматурга на «Ленфильме» решили показывать картины, сценарий которых он писал специально для студии. Первая на очереди — «Золушка» режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Главные роли в сказке исполнили Янина Жеймо, Алексей Консовский, Эраст Гарин, Фаина Раневская. Перед показом зрителям подробнее расскажут о создании ленты.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»