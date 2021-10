Маяковка отмечает возвращение в здание на Фонтанке, 44, после ремонта и устраивает праздник. Сотрудники покажут обновлённые помещения и проведут экскурсию по «библиотеке будущего» на территории старинного подворья. Редактор издательства «Бумкнига» Екатерина Галяткина предложит обсудить комиксы, графические романы и отношение к ним в России, а профессор ЕУСПб Никита Ломагин прочитает англоязычную лекцию Energy Transition: What Does It Mean for Russia? об энергетическом переходе страны. Регистрируясь на последнее, не лишним будет рассчитать силы: синхронного перевода не предусмотрено.



Фестиваль «Балтийский дом» покажет истоки



С 6 до 20 октября