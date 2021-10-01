С 6 по 10 октября в «Авроре» будут показывать регулярную ретроспективу новейших фильмов Скандинавии. Программа обширная — что неудивительно, северные страны все-таки представляют собой одну из самых бойких кинематографий мира.



Начнут в 18:20 документалкой «Как убить облака» (18+) — про амбициозный проект по регулированию осадков при помощи сухого льда. То есть на весьма актуальную для Скандинавии тему глобального потепления — куда же без него.