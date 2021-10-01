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В «Авроре» покажут кино северных стран

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С 6 по 10 октября в «Авроре» будут показывать регулярную ретроспективу новейших фильмов Скандинавии. Программа обширная — что неудивительно, северные страны все-таки представляют собой одну из самых бойких кинематографий мира.

Начнут в 18:20 документалкой «Как убить облака» (18+) — про амбициозный проект по регулированию осадков при помощи сухого льда. То есть на весьма актуальную для Скандинавии тему глобального потепления — куда же без него.

В этот же день в 19:00 можно будет посмотреть финскую ленту «Хелене» (16+) — биографию переживающей сейчас второе рождение художницы-модернистки Хелене Шерфбек. Вековой давности полотна теперь выставляют крупнейшие музеи Европы, первая добившаяся признания женщина в мировом искусстве стала объектом множества исследований — теперь вполне закономерно получила собственную кинобиографию.

Фото: афиша фильма
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Найдется место и политическим высказываниям — в четверг в программе покажут триллер «Ты видишь луну, Даниэль» (18+), основанный на реальной истории пленения и освобождения датского фотожурналиста в Сирии.

Фото: афиша фильма
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В субботу можно будет увидеть «Хутор» (18+) — драму о женщине-фермере, которая пытается восстановить свое хозяйство после смерти мужа.

С полным расписанием стоит ознакомиться на сайте кинотеатра.

Иван Чувиляев

Фото: афиша фильма
Фото: афиша фильма

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