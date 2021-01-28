Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

При всех коронавирусных ограничениях за последние полгода в городе открылось сразу несколько галерей современного искусства, новые кластеры и музеи. «Фонтанка» знакомит с некоторыми из них.

1. В январе в Кронштадте официально открылось новое музейное пространство от команды, создавшей Музей маячной службы. Экспозиция «Дом маяков» позволяет посетителям изучить несколько десятков башен в деталях, рассмотреть работающую линзу Френеля, внутри которой находится лампа, показывающая кораблям свет, или посидеть в кабинете смотрителя. Все макеты маяков — в человеческий рост. В одном из залов музея расположена интерактивная модель акватории Невской губы: если нажать на кнопку на специальной панели, то на панораме, изображающей водное пространство от Санкт-Петербурга до Лебяжьего, проявится морской путь. На этом экспонате элементы с подсветкой в музейном пространстве не заканчиваются: в основном зале на потолке горят созвездия и отдельные звёзды. Под ними экскурсантам рассказывают о том, как именно при помощи такой «карты» во время путешествий ориентировались моряки.



2. На улице Пестеля этой зимой открылся центр современного бурятского искусства B-Gallery. Основать его в Петербурге решил скульптор, оружейник и галерист Жигжит Баясхаланов, чьи работы до этого выставлялись как на персональных выставках, так и на экспозиции создателей холодного оружия со всей России в Эрмитаже. Сейчас в галерее собраны картины авторов родом из Бурятии: художника Зорикто Доржиева, скульпторов Надежды Супониной и Даши Намдакова, чьи выставки проходили в Русском музее, Третьяковской галерее и опять-таки в Эрмитаже. Его работа «Бесконечная сказка», изображающая всадницу в национальной одежде верхом на коне, — одно из самых крупных и заметных произведений в залах. B-Gallery работает с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00. О новых поступлениях и мастер-классах кураторы рассказывают в аккаунте в Instagram.



3. Галерею Invalid House на Рижском проспекте в конце декабря 2020 года открыли художники Константин Ставров и Павел Безор. Несмотря на то что пространство они используют в качестве своей мастерской, выставки для горожан собираются проводить регулярно. Первой экспозицией, которая проработает до 31 января 2021 года, стала «тотальная скетч-инсталляция» граферти (да, именно так). По словам хозяев места, этот придуманный ими стиль объединяет «нечто странное, но гармоничное и органичное» и понятия, относящиеся к традиционным граффити, — «тег», «контур», «баллон». Изображениями, созданными без малого тремя десятками российских и зарубежных граферти-артистов, в Invalid House обклеили стены, пол, даже потолок. Прийти на выставку можно только по записи: посетителей в пространстве сопровождают художники и лично рассказывают о концепции и самых интересных экспонатах. Тематика дальнейших экспозиций и точные сроки их проведения пока что не определены, новости будут появляться на странице в Instagram.



4. На улице Восстания в Особняке Мясникова с осени работает культурное пространство, в музыкальной гостиной которого еженедельно проводят академические концерты, «арт-бранчи» и «арт-ужины» с обсуждением лучшей музыки и дирижёров современности или творчества импрессионистов. Афиша и новости каждый месяц появляются в Instagram-аккаунте пространства.

5. Осенью 2020 года на 1-й линии Васильевского острова заработала арт-галерея «Мосты». В выставках там принимают участие художники, графики и фотографы. Среди прочего в залах выставляли работы Романа Шустрова, создателя петербургского ангела с зонтиком в Измайловском саду. Скульптор скончался в мае, заразившись коронавирусом. До конца января 2021 года в галерее работает экспозиция «Новые отверженные». По будням в залах проходят лекции по современному искусству.



6. Открытие ещё одного пространства, под названием «10.203», разместившегося в одном из помещений бывшей ситценабивной фабрики имени Слуцкой на Кожевенной линии, петербургские художники инициировали в январе 2020 года. Группа из 17 человек создала работы для первой экспозиции — коллективной выставки «Неправда», участниками которой стали стрит-артист Максим Има, граффитисты Турбен, Sasha Sam и другие. Чтобы попасть в пространство, нужно договориться с организаторами о времени и условиях входа. В Telegram-канале проекта выкладывают коды-пароли, которые пришедших просят сообщить на проходной: территория охраняемая, там находится завод «Мануфактура». Помимо графики, в залах расположились более крупные арт-объекты, например целое кресло из буханок хлеба. Создавая такой провокационный объект, автор хотел показать, что у многих до сих пор нет денег на еду, в то время как некоторые могут собрать из неё целый трон.

7. Работы петербургских художников, например Александра Компанийца, чьи полотна экспонируются в «Эрарте», или Николая и Андрея Дмитренко, изображающих современный мегаполис в деталях, с октября 2020 года выставляются в творческой галерее «One's mind». А 30 января здесь откроют выставку «Свет и тепло», на которой будут представлены работы, выполненные в необычных техниках: теплография, флуоресцентная живопись и файбер-арт (текстильное искусство). Экспозиция в залах в Шведском переулке будет обновляться каждые несколько месяцев. На вернисажах авторы работ общаются с посетителями лично и проводят мини-экскурсии, в обычные же дни вникнуть в смысл произведений, созданных в ХХ и ХХI веках, пришедшим помогают сотрудники галереи.

8. Пространство для тех, кто хотел бы перейти из категории зрителей в разряд «творцов», в конце 2020 года заработало на Большой Монетной улице. В общественных мастерских «Ангар» горожанам доступно пространство со швейной, столярной и керамической мастерскими. Помимо уроков по этим направлениям, в расписании можно найти бесплатные мастер-классы по моделированию в программе AutoCAD, апсайклингу (обновлению старых вещей) или даже изготовлению «компактного столярного конструктора». Начиная с февраля, по выходным мастерские будут открыты для самостоятельной работы с 10.00 до 22.00. Нужно принести свои материалы или вещи, которые хотелось бы починить. Если что-то в процессе будет не получаться, разобраться поможет куратор.



9. Ряд петербургских культурных кластеров, о части которых «Фонтанка» уже рассказывала, в 2020 году пополнил Putilov Loft. Пространство открылось в историческом здании казарм Семеновского полка на Рузовской улице. Внутри не только кафе, дизайнерские студии, но и точки, подходящие для показов мод, и «клубная зона», где проводят вечеринки. Среди событий в афише — встречи дискуссионного клуба современных художников и барахолки.



10. Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в доме Мурузи официально открылся в Петербурге в конце декабря 2020 года. После научной реставрации посетителям стала доступна историческая часть коммуналки, где вместе с родителями жил нобелевский лауреат. В комнате «раскрыли» стены, сняли белую краску и дошли до обоев, которые были в помещении при Бродских в 1960–1970-х годах. В историческом пространстве нет мебели, но работает видеопроектор, так что рассмотреть, как выглядели «Полторы комнаты» в день отъезда поэта в эмиграцию, гости могут на спроецированном изображении. Попасть в «Полторы комнаты» и пройтись там с экскурсией возможно по предварительной записи, количество мест ограничено. Помимо музейно-исторической части в музее работает современная «лофтовая» с местами для отдыха, мини-библиотекой и лекционным залом.



Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

