На Васильевском острове открылся свой «Салон отверженных»

В галерее «Мосты» проходит выставка «Новые Отверженные» — зрителям поясняют, что название арт-группы отсылает к парижскому «Салону отверженных» 1863 года, где выставлялись эпигоны будущего импрессионизма: Эдуард Мане, Камиль Писсарро и другие мастера, которых не приняли в традиционный Салон.
Нынешние петербургские «Отверженные» появились в период пандемии: как поясняет создательница группы художница Анастасия Нильская, она объединила тех, кого «ругали, не покупали». Так что «отвергнутость» работы стала даже критерием принятия на выставку в «Мостах». Сейчас, по словам создателей, в группе уже больше трех тысяч человек. Среди участников — Елена Колобава, Павел Штейн, Алина Корнеева, Вероника Пестова и другие.
Выставка «Новые Отверженные» проходит в галерее «Мосты» с 18 по 30 января 2021 г.
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