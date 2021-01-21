FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На Васильевском острове открылся свой «Салон отверженных»

В галерее «Мосты» проходит выставка «Новые Отверженные» — зрителям поясняют, что название арт-группы отсылает к парижскому «Салону отверженных» 1863 года, где выставлялись эпигоны будущего импрессионизма: Эдуард Мане, Камиль Писсарро и другие мастера, которых не приняли в традиционный Салон.

Нынешние петербургские «Отверженные» появились в период пандемии: как поясняет создательница группы художница Анастасия Нильская, она объединила тех, кого «ругали, не покупали». Так что «отвергнутость» работы стала даже критерием принятия на выставку в «Мостах». Сейчас, по словам создателей, в группе уже больше трех тысяч человек. Среди участников — Елена Колобава, Павел Штейн, Алина Корнеева, Вероника Пестова и другие.

Выставка «Новые Отверженные» проходит в галерее «Мосты» с 18 по 30 января 2021 г.

6+

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний