Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Креативные пространства — центры притяжения музыкантов, художников и любителей провести время в модных пространствах — пострадали от пандемии, как и прочие культурные институции. Весной 2020 года резиденты съехали из «Голицын Лофта» на набережной Фонтанки, практически одновременно с этим город лишился «Ткачей» на набережной Обводного канала. «Фонтанка» присмотрелась к работающим арт-кластерам, преобразившим бывшие помещения фабрик и заводов, и рассказывает, что ждёт посетителей каждого из пространств, которые теперь определяют эту сторону нового Петербурга.



1. Среди молодых кластеров, которые прямо сейчас формируются в режиме реального времени и составляют списки желающих работать с ними, выделяется «#Пряжка5». На набережную одноимённой реки в здание бывшей военной картографической фабрики с конца 2020 года заселяются художники, артисты, молодые бизнесмены. В XIX веке по этому адресу располагалось Картографическое заведение А. А. Ильина - первое частное учреждение, которое выпускало карты, буклеты и атласы. Теперь - посетителям обещают вечеринки, кинопоказы, маркеты и наличие необычных мастерских, в которых можно заказать театральный реквизит или научиться создавать керамику. В исторический район Коломны некоторые резиденты переехали после вынужденного ухода с прошлой локации — «#Завод34» на Кожевенной линии — весной 2020 года из-за имущественных споров.

2. Уже сформированную коллекцию произведений искусства видят посетители ДК «Громов», расположенного на правом берегу Невы, в районе Малой Охты. Чтобы попасть в арт-пространство на улице Громова, в бывшем административном корпусе завода «Северный пресс», когда-то выпускавшего детские механические игрушки и фурнитуру (а в годы Великой Отечественной - мины и корпуса бомб), любопытствующим придётся подняться на верхние этажи одноимённого бизнес-центра. Место встречи петербургских коллекционеров и площадка для дискуссионного клуба об искусстве для всех желающих, этот дом культуры одновременно — своего рода хранилище коллекции современного искусства из нескольких тысяч единиц. Все они принадлежат основателю пространства Игорю Суханову и доступны для просмотра на протяжении большей части года. Осенью 2020 постоянную экспозицию свернули, но временно — чтобы освободить место для масштабной экспозиции «За тучами фьюче». На этой выставке представлены работы, приобретённые российскими коллекционерами в период с марта по август 2020 года, одна из сквозных тем — влияние ковида на рынок искусства. Посмотреть работы в ДК «Громов» можно до конца января. Как правило, в пространстве делают до пяти выставочных проектов в год и стараются презентовать публике работы как современников, так и представителей русского авангарда и нон-конформистского искусства 1960 — 1980 годов.

3. Не отдельная экспозиция, а целый Музей стрит-арта в Петербурге на шоссе Революции работает на территории действующего Завода слоистых пластиков. Предприятие начало работать в 1945 году, сейчас производит материалы для отделки кухонных столешниц, лифтов, эскалаторов. Решение о том, что в невостребованных помещениях можно расположить арт-пространство, было принято после граффити-вечеринки в 2011 году. Постоянная экспозиция то и дело дополняется временными, а посетителям доступна как пешая экскурсия, так и автомобильная. В последнем случае ориентироваться на территории и ориентироваться между работами стрит-артистов поможет аудиогид.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

4. С 2012 года на ныне закрытой обувной фабрике «Скороход» посреди Московского проспекта работает театральная площадка с одноимённым названием. Когда-то в цехах товарищества механического производства обуви создавали модели, демонстрировавшиеся на международных выставках. На открытой теперь театральной сцене проходят спектакли разных коллективов. До февраля зрителям показывают номинанта на «Золотую маску» — спектакль »Посмотри на него» по книге Анны Старобинец о потере ребёнка, «Иранскую конференцию» «Такого театра» и золотомасочную «Деревню канатоходцев» «Открытого пространства» в постановке Яны Туминой.

5. Познакомиться с творчеством современных российских художников предлагают в Фонде искусств и ремёсел «Хорсъ» на Лифляндской улице, расположенном в бывшем здании Чернореченской бумагопрядильной мануфактуры и на нынешней территории завода «Северная звезда». Для производства писчей бумаги здесь использовали макулатуру, отходы от производства тканей и льна. Резиденты современного пространства «Хорсъ» — дизайнеры, художники, небольшие компании, которые не только создают картины, предметы быта и даже музыкальные инструменты вручную, но часто устраивают мастер-классы. В качестве выставочного пространства в «Хорсъ» используют коридор. В минувшем декабре на одной из стен разместили произведения московского художника карикатуриста Виталия Щербака к 40-летию выхода альбома «The wall» рок-группы Pink Floyd. В ближайшие несколько месяцев на Лифляндской планируется обустроить открытое рабочее пространство для тех, кто хочет создавать что-то своё и ищет место для занятий столярными и сварочными работами. В случае успеха горожанам станет доступно больше 240 квадратных метров для творчества.

6. Адептам бережного отношения к природе может показаться интересным эко-лофт «More Place», где проводятся тематические ярмарки, дни обмена вещами и встречи с горожанами. На месте пространства на проспекте Кима раньше находилось конструкторское бюро «Сигнал», здание для которого было построено в 1970-х годах. Частные театры-студии для детей и взрослых, школа резьбы по дереву и реставрации, свечная мастерская и небольшие шоурумы — сегодня лишь часть резидентов. Многие из входящих в состав кластера устраивают дни мастер-классов.

7. Здание со стеклянным «кубом» на Красногвардейской площади, где в советское время работало центральное конструкторское бюро машиностроения, разрабатывавшее оборудование для атомной промышленности, до весны 2020 года горожане знали как центр-дизайна ArtPlay. Креативное пространство ушло из Петербурга к лету 2020 года, а объект получил название Design district DAA. Кластер планирует стать «центром дизайна и архитектуры», привлекающим «новые таланты и креативные бизнесы». Сейчас на его территории находятся больше сотни резидентов от образовательных проектов до художественной галереи Abramova Gallery. В прошедшем декабре арт-квартал украсили инсталляцией в виде надувной кинетической скульптуры-младенца под названием Singularis авторства творческой команды Illuminarium3000.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»/Архив

8. «Севкабель Порт» на берегу Финского залива — среди наиболее известных точек в ряду городских арт-пространств. Посетителей ждут как развлечения на открытом воздухе, так и возможность посмотреть на различные арт-объекты или отдохнуть под крышей.. До марта 2021 года работает открытый каток; в кабельном цехе до 24 января можно посмотреть на работу участников группы 404.zero Александра Лециуса и Кристины Карпышевой «Arrival» и в любое время посетить выставки российских художников, подготовленные кураторами проекта «Блуждающая галерея», которая не привязана к определённому помещению и каждый раз меняет своё расположение. Также на бывшей территории завода «Севкабель» расположен клуб «Морзе», открытый в 2019 году, где продолжают идти концерты.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

9. Многофункциональны и некоторые другие петербургские кластеры, среди которых — «Бертгольд Центр». Творческое пространство с большим двором, кафе, студиями дизайнеров и шоурумами в помещениях бывшей словолитни имени Германа Бертгольда, которая изготавливала типографские шрифты для ручного набора и была крупнейшей в Петербурге, возникло на Гражданской улице ещё в 2016 году. В событийном зале центра регулярно проходят выставки фоторабот, графики и скульптуры. Точка принимает многие фестивали: от «Психгорфеста», участникам которого читают лекции о ментальных особенностях, до летнего Boho Weekend c музыкой и свопами (вечеринками с обменом вещами).

10. Команда «ДК Розы» работает в здании одного из корпусов фабрики «Красное знамя», производившей чулочные изделия и трикотаж для всей страны, и описывает свой проект как «платформу, объединяющую активистские и художественные инициативы». С 2015 года за жизнь в ДК отвечает арт-группа «Что Делать». В здании на Большой Разночинной улице посетителей ждут показы фильмов и театральные постановки, выставки, лекции, семинары и дискуссии как на культурные, так и на социальные темы.

11. В поисках культурных развлечений стоит отправиться и в музей современного искусства «Артмуза» на 13-ой линии Васильевского острова. С 2013 года в здании бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь» работает кластер, объединивший выставочные галереи с помещениями, куда приходят художники, открываются дизайнерские школы и студии. Каждый месяц в «Артмузе» проходит по несколько новых экспозиций — как персональных, так и коллективных. На одной из выставок, которые ждут горожан этой зимой, покажут картины художника Тиграна Малхасяна: он использует запрограммированных роботов, двигающих полотна, пока автор наносит на холст краску. На другой экспозиции — работы фотографов из России, Украины, Литвы, Израиля и США, специализирующихся на монохромной фотографии. В «Артмузе» на этажах и на крыше (в летнее время) еженедельно проходят выступления музыкальных коллективов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

12. Ну а в стенах бывшего здания завода «Арсенал», специализирующегося на вооружении и космической технике, благодаря новым технологиям существует «Центр перемещений во времени KOD» на улице Комсомола. При помощи технологии VR посетителей отправляют в путешествие в XVIII, XIX или XX век, позволяют «поучаствовать» в русско-шведской битве в Северной войне или стать военным лётчиком.

Фото: предоставлено ООО «Виарт»

13. Однако заводы превращаются не только в пространства сугубо для развлечений и творчества. В будущем должна произойти радикальная трансформация Левашовского хлебозавода в современный музей блокады. Завод в квартале между Большой Зелениной и Барочной улицами Петроградской стороны проработал все дни, пока город был в окружении, и идею о том, что именно это место может и должно стать площадкой для постоянной исторической экспозиции, активно поддерживают блокадники. По словам историка Льва Лурье, который в 2019 году стал ответственным за разработку тематической экспозиции, акцент будет сделан на личных историях, в частности, на том, как пережили блокаду конкретные семьи ленинградцев, которые жили неподалёку от завода.

Фото: Елена Зеликова/«Фонтанка.ру»