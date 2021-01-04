В лесу, на заливе или у дворца. Где покататься на коньках в зимнем Петербурге

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

Ледовые арены с видом на Финский залив и рядом с Екатерининским дворцом, в Новой Голландии и посреди Елагина острова — 7 катков в Петербурге и Ленобласти, где можно кататься несмотря на ограничения.

В Новой Голландии

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

Ледовая арена в Новой Голландии в этом году открылась одной из первых. Покрытие на катке площадью 2000 кв. м не тает до +10 градусов, так что посетителей тут надеются принимать аж до 14 марта. Пришедших ждут часовые сеансы, тематическая музыкальная подборка, которая включается в 20:00 и меняется день ото дня: по воскресеньям из динамиков раздаются новогодние саундтреки из фильмов разных эпох, по понедельникам — музыка Ленинградского рок-клуба 1980-х и песни советской эстрады, по вторникам — босанова и бразильские хиты 1960-х. Каток на острове работает ежедневно с 10:00 до 23:00 и, чтобы не мешать жителям близлежащих домов, с 22:00 площадка работает в формате Silent Disco — каждому выдают наушники. Во время сеанса разрешено выходить греться и отдыхать в специальной зоне с очагами и креслами около большой сцены. На территории работают пункт проката и гардероб. Билеты стоит покупать на сайте заранее.



В «Севкабель Порту»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

Каток с панорамным видом на море работает в «Севкабель Порту». Выход на лёд открыт с 11:00, покинуть площадку попросят в 22:30. В зоне ледовой арены площадью 2100 кв. м разместились пункты проката и заточки коньков, камеры хранения и медпункт. Каток выдерживает плюсовые температуры, так что тоже будет функционировать до марта. Тем, кто не очень уверенно стоит на льду, помогут «саночки» в виде нерп. Расписание сеансов на сайте, там же можно купить билеты. Около Лахта Центра

У Лахта Центра на берегу Финского залива в этом году разместился каток под навесом 2 площадью 800 кв. м. Он работает без выходных, посетителей ждут с 10:00 до 22:00. Функционируют раздевалка, пункт проката и заточки коньков, а также зона со шкафчиками для хранения ценных вещей. Сеансы длятся по часу. Билеты можно купить заранее на сайте. На Елагином острове

Каток в ЦПКиО им. Кирова расположился на территории летнего роллердрома площадью 900 кв. м. Он работает ежедневно с 10:30 до 21:00. Искусственное покрытие зависит от погодных условий, поэтому в случае оттепели лучше заранее проверить в паблике «ВКонтакте», не закрылся ли каток на день или на два до наступления холодов. Пришедшие могут взять коньки напрокат и сдать в гардероб ненужные вещи. Входные билеты продаются только в кассах.



В «Охта парке»

Тех, кто готов поехать за зимними развлечениями за город, посреди сосен в курортном центре «Охта парк» ждут полтора километра ледовых дорожек. По вечерам между деревьев включается цветная подсветка, коньки можно как взять в прокат, так и принести свои. Режим работы — с 9:00 до 22:30 до 10 января, после окончания новогодних праздников — с 11:00 до 22:30 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 22:30 по выходным. Купить билеты онлайн нельзя, приготовьтесь стоять в очереди у касс. Выдача инвентаря заканчивается за час до закрытия. В «Туутари-Парке»

Каток работает и при центре активного отдыха «Туутари-Парк» в деревне Ретселя в Ленинградской области. В будние дни площадка открывается в 12:00, в выходные в 10:00, а закрывается в 21:00. Как и в «Севкабель Порту», здесь можно арендовать фигурки, чтобы научиться уверенно стоять на коньках. Билеты продаются только в кассах.

В Царском Селе

Каток под открытым небом открылся и в Пушкине на Треугольной площади рядом с входом в музей-заповедник «Царское Село». Пришедших пускают в любое время с 12:00 до 21:00. Если количество человек превысит допустимое, придётся немного подождать своей очереди — билеты продаются только в кассе. Зато посетителям гарантирован вид на Екатерининский дворец.