В кабельном цехе «Севкабель Порта» появилась инсталляция российских художников из группы 404.zero Александра Лециуса и Кристины Карпышевой «Arrival». С 25 декабря 2020 до 24 января 2021 года под потолком помещения горожане увидят туннель из металлических рам, через которые проходит алый луч света. Авторы сравнивают его с «космическим поездом», идущим «из ниоткуда в никуда». Ощущение движения добавляют низкочастотные звуки и мигающий свет.
Премьера проекта в 2019 году прошла на площадке Avant Garden в Бруклине. За три дня инсталляцию посетили несколько тысяч человек. По уверениям авторов, повторов бояться не стоит: арт-объект в Петербурге работает иначе, чем в Америке, потому что, благодаря математическим алгоритмам, сценарий шоу не повторяется никогда.
404.zero определяет тему «Arrival» как «перманентное прибытие» и «наблюдение за рождением новой системы координат». Название арт-группы отсылает к коду ошибки 404. Длительность одного сеанса работы их проекта — 25 минут. Смотреть на инсталляцию пускают партиями. С 25 декабря по 10 января посетителей принимают с 12.00 до 23.00, с 11 января по 24 января — 17.00 до 23.00. 16+