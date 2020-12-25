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Космический поезд в бесконечном туннеле. В «Севкабель Порту» открыли инсталляцию, показанную в Нью-Йорке

В кабельном цехе «Севкабель Порта» появилась инсталляция российских художников из группы 404.zero Александра Лециуса и Кристины Карпышевой «Arrival». С 25 декабря 2020 до 24 января 2021 года под потолком помещения горожане увидят туннель из металлических рам, через которые проходит алый луч света. Авторы сравнивают его с «космическим поездом», идущим «из ниоткуда в никуда». Ощущение движения добавляют низкочастотные звуки и мигающий свет.

Премьера проекта в 2019 году прошла на площадке Avant Garden в Бруклине. За три дня инсталляцию посетили несколько тысяч человек. По уверениям авторов, повторов бояться не стоит: арт-объект в Петербурге работает иначе, чем в Америке, потому что, благодаря математическим алгоритмам, сценарий шоу не повторяется никогда.

Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

404.zero определяет тему «Arrival» как «перманентное прибытие» и «наблюдение за рождением новой системы координат». Название арт-группы отсылает к коду ошибки 404. Длительность одного сеанса работы их проекта — 25 минут. Смотреть на инсталляцию пускают партиями. С 25 декабря по 10 января посетителей принимают с 12.00 до 23.00, с 11 января по 24 января — 17.00 до 23.00. 16+

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Комментарии (1)

Djnyana
Ну, если честно комментировать, через проходную Севкабеля ежедневно проходило на Работу энное количество человек, согласно численности Завода (на Фонтанке это было), с учётом, что люди работали.. почти без выходных, работали - нерационально, причём - все это видели, были бы там дети - они бы в первую очередь и увидели, но там были - рабы! Деньги платят - работа кипит, а.. это - что, когда? Зачем? - Это не интересует по-ходу, - никаво, кроме.., извиняюсь, - Навального и.. Журналиста из Болгарии, если я не ошибаюсь)
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