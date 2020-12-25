В кабельном цехе «Севкабель Порта» появилась инсталляция российских художников из группы 404.zero Александра Лециуса и Кристины Карпышевой «Arrival». С 25 декабря 2020 до 24 января 2021 года под потолком помещения горожане увидят туннель из металлических рам, через которые проходит алый луч света. Авторы сравнивают его с «космическим поездом», идущим «из ниоткуда в никуда». Ощущение движения добавляют низкочастотные звуки и мигающий свет.



Премьера проекта в 2019 году прошла на площадке Avant Garden в Бруклине. За три дня инсталляцию посетили несколько тысяч человек. По уверениям авторов, повторов бояться не стоит: арт-объект в Петербурге работает иначе, чем в Америке, потому что, благодаря математическим алгоритмам, сценарий шоу не повторяется никогда.