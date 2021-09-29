Журналисты и критики заполнили социальные сети своими впечатлениями после первого показа ленты «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги, который прошел в присутствии членов королевской семьи — принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз — 28 сентября в лондонском Альберт-холле. В Twitter зрители называют новую картину о Джеймсе Бонде фильмом, который был «достоин ожидания».

Критик сервиса Rotten Tomatoes Тесса Смит написала, что картина оказалась даже лучше, чем она надеялась: сюжет захватил с первых минут. «Это классический Бонд», — отмечает она. Смит добавила, что Дэниэл Крейг великолепно отыграл свою «прощальную» роль, при этом картина стала бы ещё интереснее, если бы злодей в исполнении Рами Малека чаще появлялся на экране.



Обозреватель Variety Овэн Глейберман нашёл ленту лучшей из всех частей бондианы со времён «Казино "Рояль"» и уж точно — достойным прощанием Крейга с ролью агента «007».

Многие отмечают, что, несмотря на пугающий хронометраж — больше двух часов, — «Не время умирать» стоит того, чтобы досмотреть до конца: борьба Бонда со злодеями, как всегда, «эпична» и эмоциональна. Вышли «проводы, достойные шумихи».

«Обязательным к просмотру» назвал картину и американский кинокритик Скотт Мензел. «Это то зрелище на большом экране, которого так ждал весь мир», — уверил подписчиков журналист. По мнению Мензела, фильм «до краёв наполнен» потрясающими декорациями и кадрами и к тому же отлично поставлен.

При этом критик присоединился к мнению коллег, отметив, что кому-то «Не время умирать» покажется чрезмерно длинным, а после просмотра может появиться ощущение, что игру обладателя «Оскара» Рами Малека, действительно, могли бы показывать чаще. Тот исполнил роль просто «фантастического» кинозлодея.

С такой оценкой не согласились обозреватели издания The Independent: автор рецензии увидел в герое Малека лишь «набор из слабо связанных «злодейских» черт», а фильм назвали не соответствующим повестке.



«Сможет ли франшиза о Бонде когда-нибудь преодолеть разрушительный стереотип, связывающий уродство лица с подлостью?» — задала риторический вопрос журналист Кларисса Лаури. Она подчеркнула, что привязка новой ленты к миру бондианы сделала работу «классической» в плохом смысле. Кроме стереотипов о внешности, зритель видит полный набор «шпионской чепухи»: от биологического оружия до таинственных островов.

Съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде завершились осенью 2019 года. Премьеру новой бондианы многократно переносили. Из-за пандемии часть сцен даже успела устареть и их пришлось переснимать. Герой Крейга в ленте гоняет на машинах, прыгает с моста и ходит по замёрзшему озеру. Злодей скрывается за маской.

Зрительские ожидания постоянно росли, «разогревом» аудитории среди прочих занимался и режиссёр Кэри Фукунага. В 2020 году он объявил, что начальные кадры предстоящей ленты очень нестандартные: «Как будто кто-то вставил «Оно» в первые пять минут».

В «Не время умирать» по сюжету герой Крейга уже ушёл на покой, но вернулся к делам по просьбе своего старого друга ради особого дела.

