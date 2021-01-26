Джеймс Бонд устарел, не успев выйти. Часть сцен новой картины придется переснимать

По информации Independent, опубликованной 26 января, часть кадров нового фильма бондианы «Не время умирать» придется переснимать из-за того, что сроки выхода картины неоднократно переносились. Дело в том, что некоторые технические новинки, которые показаны в кадре, успели устареть.
По словам продюсеров, главным образом, планируется пересмотреть сцены с участием Q, специалиста по гаджетам, которого играет Бен Уишоу. Но можно предположить, что речь идет о продакт-плейсменте (скрытой рекламе в кадре).
«Многие спонсоры фильма, среди которых назывались Nokia и Omega, будут огорчены, увидев в кадре старые модели своей продукции, когда фильм выйдет, — объясняют источники информации причину переполоха. — А значит, некоторые сцены придется аккуратно отредактировать и оценить возможность включить актуальные предметы».
Недавно стала известна новая дата выхода картины в прокат. Теперь ее ждут 8 октября. Ранее предполагалось, что фильм выйдет в апреле.
Напомним, «Не время умирать» — последняя часть бондианы, где главную роль будет играть Дэниел Крейг. Заглавную песню для ленты исполнила американская певица Билли Айлиш.