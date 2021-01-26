Джеймс Бонд устарел, не успев выйти. Часть сцен новой картины придется переснимать

По информации Independent, опубликованной 26 января, часть кадров нового фильма бондианы «Не время умирать» придется переснимать из-за того, что сроки выхода картины неоднократно переносились. Дело в том, что некоторые технические новинки, которые показаны в кадре, успели устареть.



По словам продюсеров, главным образом, планируется пересмотреть сцены с участием Q, специалиста по гаджетам, которого играет Бен Уишоу. Но можно предположить, что речь идет о продакт-плейсменте (скрытой рекламе в кадре).

