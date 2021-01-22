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«Не время умирать» переехало на октябрь. Премьеру нового Джеймса Бонда опять отложили

Премьера нового фильма бондианы «Не время умирать» вновь перенесена. Информация об этом появилась 22 января на официальном сайте проекта. Уточняется, что теперь 25-й фильм об агенте 007 можно будет посмотреть лишь 8 октября.

Напомним, ранее планировалось, что фильм покажут 1 апреля.

Перенос этой картины — не единственное изменение в графике премьер. Так, на более поздние сроки съехали «Охотники за привидениями: Наследники» (теперь они планируются 11 ноября), «Морбиус» (22 января 2022 года), «Семейка Аддамс: Горящий тур» (1 октября) и ряд других фильмов Universal и Sony.

Напомним, «Не время умирать» — последняя часть бондианы, где главную роль будет играть Дэниел Крейг. Заглавную песню для ленты исполнила американская певица Билли Айлиш.

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Комментарии (1)

USSR_forever
с таким заголовком - надо вечно переносить, чтобы народ жил с одной мыслью - ну когда же? =)))) глядишь и выправим продолжительность жизни на всей планете.... ах-ха-х... с чем чёрт не шутит =)))))
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