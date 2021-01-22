«Не время умирать» переехало на октябрь. Премьеру нового Джеймса Бонда опять отложили

Премьера нового фильма бондианы «Не время умирать» вновь перенесена. Информация об этом появилась 22 января на официальном сайте проекта. Уточняется, что теперь 25-й фильм об агенте 007 можно будет посмотреть лишь 8 октября.



Напомним, ранее планировалось, что фильм покажут 1 апреля.



Перенос этой картины — не единственное изменение в графике премьер. Так, на более поздние сроки съехали «Охотники за привидениями: Наследники» (теперь они планируются 11 ноября), «Морбиус» (22 января 2022 года), «Семейка Аддамс: Горящий тур» (1 октября) и ряд других фильмов Universal и Sony.

