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Цыпкин, Веллер, Водолазкин и Аствацатуров поработают на «Книжном маяке Петербурга»

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С 8 по 10 октября состоится фестиваль «Книжный маяк Петербурга». Онлайн-трансляции всех встреч можно будет посмотреть на Youtube.

Фото: StockSnap from Pixabay
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В 2021 году праздник для читающих петербуржцев устроят в третий раз. В числе гостей мероприятия — Татьяна Устинова, Михаил Веллер, Олег Рой, Александр Цыпкин, Лев Лурье, Андрей Аствацатуров, Сергей Шаргунов, Елена Чижова, Андрей Курпатов и другие.

Тематика «Книжного маяка Петербурга» не ограничивается одной лишь художественной литературой. Спикеры будут обсуждать образование, историю, бизнес, музыку, проекты для детей, подростков, молодежи и родителей. Кроме того, обещана дополнительная программа: квесты, нетворкинг для участников, закрытые встречи и флешмобы.

Всего запланировано более сотни событий, которые займут порядка 150 часов вещания. Получить подробную программу можно, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.

Фестиваль пройдет с 8 по 10 октября, с полудня до полуночи каждый день. 6+

Елена Васильева

Фото: StockSnap from Pixabay

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