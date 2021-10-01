Ксения Раппопорт, Евгений Водолазкин, Дмитрий Озерков прочтут любовные письма знаменитых писателей

8 октября состоится премьера цифрового перформативного проекта в городской среде «Любовные письма».
В Петербурге достаточно адресов, по которым жили исторические личности разной степени известности — от морганатических жен до деятелей искусства и политических активистов. Но, несмотря на расхождения и различия во взглядах, образе жизни, социальном положении, было и нечто объединяющее: все они любили и вели в связи с этим энергичную корреспонденцию.
Аудиовизуальный перформанс pop-up-театра «Любовные письма» дает возможность посмотреть на пространство нашего города под неожиданным ракурсом — через сюжеты известных персон и обычных петербуржцев. Работая с личными архивами, команда проекта напрямую касается темы памяти и вписывает частные истории в обширный культурный и исторический контекст города, формируя таким образом еще один уровень «петербургского текста».
Среди героев — Антон Дельвиг и Софья Волынская, Корней Чуковский и Мария Чуковская, Евгений Шварц и Екатерина Зильбер, Анастасия Чеботаревская и Федор Сологуб, Александр и Нина Грин. Озвучивали тексты артисты Ксения Раппопорт и Варвара Шмыкова, Дмитрий Лысенков и Федор Федотов, писатель Евгений Водолазкин и журналистка Ирина Шихман, хореограф Лилия Бурдинская и композитор Владимир Раннев, руководитель проекта Эрмитаж 20/21 Дмитрий Озерков и драматург Дмитрий Данилов и многие другие.
На момент запуска проекта пользователям будет доступно около ста исторических писем, но их количество будет увеличиваться — команда проекта продолжит их загружать, и начнут появляться личные истории горожан.
16+
Наталия Эфендиева