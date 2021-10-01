Ксения Раппопорт, Евгений Водолазкин, Дмитрий Озерков прочтут любовные письма знаменитых писателей

В Петербурге достаточно адресов, по которым жили исторические личности разной степени известности — от морганатических жен до деятелей искусства и политических активистов. Но, несмотря на расхождения и различия во взглядах, образе жизни, социальном положении, было и нечто объединяющее: все они любили и вели в связи с этим энергичную корреспонденцию.



Аудиовизуальный перформанс pop-up-театра «Любовные письма» дает возможность посмотреть на пространство нашего города под неожиданным ракурсом — через сюжеты известных персон и обычных петербуржцев. Работая с личными архивами, команда проекта напрямую касается темы памяти и вписывает частные истории в обширный культурный и исторический контекст города, формируя таким образом еще один уровень «петербургского текста».

