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Ксения Раппопорт, Евгений Водолазкин, Дмитрий Озерков прочтут любовные письма знаменитых писателей

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8 октября состоится премьера цифрового перформативного проекта в городской среде «Любовные письма».

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В Петербурге достаточно адресов, по которым жили исторические личности разной степени известности — от морганатических жен до деятелей искусства и политических активистов. Но, несмотря на расхождения и различия во взглядах, образе жизни, социальном положении, было и нечто объединяющее: все они любили и вели в связи с этим энергичную корреспонденцию.

Аудиовизуальный перформанс pop-up-театра «Любовные письма» дает возможность посмотреть на пространство нашего города под неожиданным ракурсом — через сюжеты известных персон и обычных петербуржцев. Работая с личными архивами, команда проекта напрямую касается темы памяти и вписывает частные истории в обширный культурный и исторический контекст города, формируя таким образом еще один уровень «петербургского текста».

Среди героев — Антон Дельвиг и Софья Волынская, Корней Чуковский и Мария Чуковская, Евгений Шварц и Екатерина Зильбер, Анастасия Чеботаревская и Федор Сологуб, Александр и Нина Грин. Озвучивали тексты артисты Ксения Раппопорт и Варвара Шмыкова, Дмитрий Лысенков и Федор Федотов, писатель Евгений Водолазкин и журналистка Ирина Шихман, хореограф Лилия Бурдинская и композитор Владимир Раннев, руководитель проекта Эрмитаж 20/21 Дмитрий Озерков и драматург Дмитрий Данилов и многие другие.

На момент запуска проекта пользователям будет доступно около ста исторических писем, но их количество будет увеличиваться — команда проекта продолжит их загружать, и начнут появляться личные истории горожан.

16+

Наталия Эфендиева

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