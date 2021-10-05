Пилотируемый корабль «Союз МС-19» совершил стыковку с российским сегментом Международной космической станции, сделав всего два витка вокруг Земли. Об этом 5 октября сообщили в Роскосмосе.
«Есть касание, есть сцепка! Добро пожаловать на МКС, Антон Шкаплеров, Клим и Юлия», — поприветствовали вновь прибывших в госкорпорации.
Корабль с первым «киноэкипажем» успешно пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-19» совершил стыковку с российским сегментом Международной космической станции, сделав всего два витка вокруг Земли. Об этом 5 октября сообщили в Роскосмосе.
Первый «киноэкипаж» отправился на станцию для съемки художественного фильма «Вызов». Основные работы будут проходить в модуле «Наука». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.