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Корабль с первым «киноэкипажем» успешно пристыковался к МКС

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Пилотируемый корабль «Союз МС-19» совершил стыковку с российским сегментом Международной космической станции, сделав всего два витка вокруг Земли. Об этом 5 октября сообщили в Роскосмосе.

«Есть касание, есть сцепка! Добро пожаловать на МКС, Антон Шкаплеров, Клим и Юлия», — поприветствовали вновь прибывших в госкорпорации.

Первый «киноэкипаж» отправился на станцию для съемки художественного фильма «Вызов». Основные работы будут проходить в модуле «Наука». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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Комментарии (6)

Алик-1
Россия первой отправила в космос экипаж для съемок фильма - пара ленивых комментариев. Илон Маск, покурив травку объявил, что собирается создать марсианскую киностудию - обвал комментариев, слезы счастья, всхлипы: какое счастье жить в одно время с гением, выяснение кто всех сильнее любит Илона...
Brevnault
Практика показывает, что обзор Badcomedian на этот фильм соберет больше просмотров, чем сам фильм.
Хорошъ
Интересно узнать какие тут финансовые потоки.
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