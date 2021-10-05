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Полёт нормальный. Первый в мире «киноэкипаж» с Юлией Пересильд отправился к МКС

Съёмочная группа стартовала на МКС с Байконура

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Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко отправились с космодрома Байконур к Международной космической станции днём 5 октября.

Из прямой трансляции следует, что старт «Союза МС-19» прошёл штатно, в первом часу дня он уже был выведен на орбиту. До МКС он должен добраться в четвёртом часу дня.

Первый «киноэкипаж» отправился на станцию для съемки художественного фильма «Вызов». Основные работы будут проходить в модуле «Наука». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.


Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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Комментарии (12)

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Интересный у них бюджет. Отправить 1 кг груза на МКС стоит 15 тыс. долларов, спустить обратно - 40 тысяч. Учитывая вес Клима Шипенко 95кг и Юлии Пересильд 56, доставка этих двух товарищей на мкс и спуск на Землю обойдутся заказчику в 603 миллиона 122 тысячи 730 рублей.
Андрей К._5e4ce28835681
Как бы ни сняли, но сценарий наверняка дерьмовый. Других у нас теперь не пишут. Очень рад бы ошибиться.
265936132
И сколько на это пошло налогов? Стыд и позор(
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