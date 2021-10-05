Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко отправились с космодрома Байконур к Международной космической станции днём 5 октября.
Из прямой трансляции следует, что старт «Союза МС-19» прошёл штатно, в первом часу дня он уже был выведен на орбиту. До МКС он должен добраться в четвёртом часу дня.
#поехали к МКС pic.twitter.com/8I8Wc4noJ1— Наталья Рамазана 🇷🇺 (@NatRamasana) October 5, 2021
Первый «киноэкипаж» отправился на станцию для съемки художественного фильма «Вызов». Основные работы будут проходить в модуле «Наука». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.