Пересильд летит. Экипаж корабля «Союз» для киносъемок окончательно утвердили, до старта — чуть больше 20 часов

Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19». Во вторник, 5 октября, аппарат планируют запустить на орбиту с космодрома Байконур.

В команду вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.