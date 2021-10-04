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Пересильд летит. Экипаж корабля «Союз» для киносъемок окончательно утвердили, до старта — чуть больше 20 часов

Госкомиссия на Байконуре утвердила киноэкипаж, который отправится на МКС 5 октября

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Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19». Во вторник, 5 октября, аппарат планируют запустить на орбиту с космодрома Байконур.

В команду вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 11:55 по московскому времени 5 октября с площадки № 31 («Восток»). Примерно через девять минут корабль выведут на орбиту, он доберется до МКС за 3 часа и 17 минут.

«Фонтанка» писала, что экипаж корабля «Союз МС-19» отправится на МКС для съемки художественного фильма. Основные работы будут проходить в модуле «Наука». Итогом полета станет драма с рабочим названием «Вызов». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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Комментарии (11)

Teo Piter
Зеленая ткань в павильонах закончилась
264740111
Нафига там режиссер, почему не летит оператор?
alexpv
Когда СССР летал в космос, то мы даже не знали фамилию главного конструктора. а о полетах сообщали после их совершения, но мы гордились нашей космонавтикой, а теперь устроили то ли пиар акцию, то ли реалити шоу, то ли банально распил бабла.
Вот только гордости за такой балаган и за нашу отечественную науку ни на грош.
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