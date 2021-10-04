Пересильд летит. Экипаж корабля «Союз» для киносъемок окончательно утвердили, до старта — чуть больше 20 часов

Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19». Во вторник, 5 октября, аппарат планируют запустить на орбиту с космодрома Байконур.
В команду вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 11:55 по московскому времени 5 октября с площадки
«Фонтанка» писала, что экипаж корабля «Союз МС-19» отправится на МКС для съемки художественного фильма. Основные работы будут проходить в модуле «Наука». Итогом полета станет драма с рабочим названием «Вызов». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.