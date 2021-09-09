Экипаж корабля «Союз МС-19», куда входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, завершил сдачу итоговых экзаменов перед экспедицией на МКС. Об этом говорится 9 сентября на сайте Роскосмоса .

Они и их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах корабля и российского сегмента МКС.



Итоги подготовки экипажей в Центре подготовки космонавтов будут подведены 16 сентября на заседании Межведомственной комиссии.

