FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Экипаж корабля «Союз» с Пересильд и Шипенко сдал итоговые экзамены. Они собираются снять первый художественный фильм в космосе

Пересильд и Шипенко сдали итоговые экзамены перед полетом на МКС

Экипаж корабля «Союз МС-19», куда входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, завершил сдачу итоговых экзаменов перед экспедицией на МКС. Об этом говорится 9 сентября на сайте Роскосмоса.

Фото: Роскосмос
ПоделитьсяПоделиться

Они и их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах корабля и российского сегмента МКС.

Итоги подготовки экипажей в Центре подготовки космонавтов будут подведены 16 сентября на заседании Межведомственной комиссии.

Старт корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. В состав экипажа входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они отправятся на МКС для съемки художественного фильма, основные работы будут проходить в модуле «Наука». Итогом полета станет драма с рабочим названием «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Фото: Роскосмос

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

dragvs
Опупеть Рогозин торопится "утереть нос" Илону Маску. Последний на следующей неделе запускает первую в мире полностью частную пилотируемую миссию из гражданских на орбиту. Netflix уже выпустили первые две серии сериала Countdown. Рогозин вообще адекватный человек? Подготовку россиян сократили до нескольких месяцев. Чтобы примерно понимали - профессиональные космонавты годами готовятся.
Xodok1
Главное это не поскользнуться во время съёмок...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний