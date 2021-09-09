Экипаж корабля «Союз МС-19», куда входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, завершил сдачу итоговых экзаменов перед экспедицией на МКС. Об этом говорится 9 сентября на сайте Роскосмоса.
Они и их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах корабля и российского сегмента МКС.
Итоги подготовки экипажей в Центре подготовки космонавтов будут подведены 16 сентября на заседании Межведомственной комиссии.
Старт корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. В состав экипажа входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они отправятся на МКС для съемки художественного фильма, основные работы будут проходить в модуле «Наука». Итогом полета станет драма с рабочим названием «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.