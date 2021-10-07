После реставрации открылся музей «Невская застава»

В Невском районе после капитального ремонта открылся музей «Невская застава». Об этом 7 октября сообщила пресс-служба губернатора Петербурга. Историко-краеведческий музей отреставрировали и обновили его экспозицию.

Реставрационные работы в музее велись с 2017 года. За это время приведены в порядок фасад и фундамент старинного деревянного здания музея 1894 года постройки, отремонтированы помещения, заменены инженерные сети, установлена новая система безопасности. Из городского бюджета на это было выделено 25 миллионов рублей.