После реставрации открылся музей «Невская застава»

В Невском районе после капитального ремонта открылся музей «Невская застава». Об этом 7 октября сообщила пресс-служба губернатора Петербурга. Историко-краеведческий музей отреставрировали и обновили его экспозицию.
Реставрационные работы в музее велись с 2017 года. За это время приведены в порядок фасад и фундамент старинного деревянного здания музея 1894 года постройки, отремонтированы помещения, заменены инженерные сети, установлена новая система безопасности. Из городского бюджета на это было выделено 25 миллионов рублей.
Впервые почти за 20 лет полностью обновлена экспозиция, посвященная истории Невской заставы. В 2022 году она будет расширена, музейщики потратят на это 21 миллион рублей. Также в музее появятся мультимедийная экспозиция «Промышленность Невской заставы», интерактивные экспозиции «Дом для народа» и «Легенда о героях», а также экспозиция-квест.
Это событие открыло юбилейные мероприятия в честь 105-летия района, которое будет отмечаться в 2022 году.