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Попова назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом и отменила все массовые мероприятия в стране

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Заболеваемость коронавирусом выросла в 67 российских регионах, рост количества заболевших за неделю составил 14 %. Роспотребнадзор заявил об отмене массовых мероприятий по всей стране.

Попову 4 октября цитируют ТАСС и РИА Новости. Только в пяти российских регионах есть тенденция к снижению роста заболеваемости, еще в двенадцати темп превышает средний по стране. Как уточнила глава ведомства Анна Попова, за неделю по стране рост заболевших составил 14 процентов.

Она также назвала меры, принимаемые в регионах для борьбы с ковидом, адекватными, но тут же раскритиковала контроль за соблюдением масочного режима.

Она также добавила, что массовые мероприятия отменены по всей стране.

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Комментарии (23)

zzz34
Надо срочно устроить выборы и вирус уйдет
mallaga
На сайте РИА Новости в высказываниях Поповой о тотальном запрете массовых мероприятий ничего не нашла.
Фонтанка, это ваша интерпретация общей информации заболеваемости в стране?
Или фейк случайно вылетел?
jfg3322
... ждать очередного антинародного закона?
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