Попова назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом и отменила все массовые мероприятия в стране

Заболеваемость коронавирусом выросла в 67 российских регионах, рост количества заболевших за неделю составил 14 % . Роспотребнадзор заявил об отмене массовых мероприятий по всей стране.

Попову 4 октября цитируют ТАСС и РИА Новости. Только в пяти российских регионах есть тенденция к снижению роста заболеваемости, еще в двенадцати темп превышает средний по стране. Как уточнила глава ведомства Анна Попова, за неделю по стране рост заболевших составил 14 процентов.

Она также назвала меры, принимаемые в регионах для борьбы с ковидом, адекватными, но тут же раскритиковала контроль за соблюдением масочного режима.