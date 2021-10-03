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Министр просвещения допустил локдаун в школах из-за коронавируса

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Российские школы могут закрываться при обострении эпидситуации, заявил 3 октября, перед Днём учителя, министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам чиновника, в России на данный момент менее 0,1% школ находятся на карантине. Минпросвет не прогнозирует их массовое закрытие и не планирует дирижировать локдауном, но допускает, что такое решение могут принимать местные власти.

«Каждый регион принимает решение, исходя из эпидемиологической ситуации», — подчеркнул министр.

В России с началом учебного года резко выросла заболеваемость COVID-19. В сутки регистрируются по 25 тысяч новых случаев при низких темпах вакцинации и проблем с лекарственным обеспечением. «Фонтанка» писала, что не всем зараженным в Петербурге доступна бесплатная терапия.

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Комментарии (10)

264940801
Как всегда ежегодно к Дню учителя «шельмуют» учителей.
266157810
Прививка предотвращает заболевание. Прививка содержит фрагмент убитого, ранее выделенного, вируса. Прививка прошла все необходимые этапы испытаний. Так разве есть прививка? В СССР не использовали сомнительные препараты.
Савва Морозов
Да, в СССР были умнее - уже полгода бы все ходили с прививкой и никаких локдаунов, чехарды.
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