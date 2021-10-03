Министр просвещения допустил локдаун в школах из-за коронавируса

Российские школы могут закрываться при обострении эпидситуации, заявил 3 октября, перед Днём учителя, министр просвещения Сергей Кравцов.



По словам чиновника, в России на данный момент менее 0,1% школ находятся на карантине. Минпросвет не прогнозирует их массовое закрытие и не планирует дирижировать локдауном, но допускает, что такое решение могут принимать местные власти.



«Каждый регион принимает решение, исходя из эпидемиологической ситуации», — подчеркнул министр.



В России с началом учебного года резко выросла заболеваемость COVID-19. В сутки регистрируются по 25 тысяч новых случаев при низких темпах вакцинации и проблем с лекарственным обеспечением. «Фонтанка» писала, что не всем зараженным в Петербурге доступна бесплатная терапия.

