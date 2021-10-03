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Растут и заболеваемость, и смертность. Число заразившихся ковидом за сутки в России приближается к 26 тысячам

В Петербурге коронавирусная статистика притормозила

В Петербурге 2 463 новых заболевших COVID-19. В России обновлён рекорд по смертям.

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В России снова выросло число заболевших коронавирусом и умерших от него. Об этом 3 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В Петербурге субботняя статистика не такая суровая: число заразившихся за сутки не взяло планку в 2,5 тысячи, и смерти — на том же уровне, что и накануне.

В целом по стране за минувшие сутки выявлено 25 769 случаев COVID-19 в 85 регионах. Для сравнения, вчера сообщалось о выявлении 25 219 новых случаев. На первом месте Москва (4 294 заболевших), на втором — Санкт-Петербург (2 463 против вчерашних 2 494).

Летальную статистику по стране пополнили 890 смертей (за сутки до этого 886), в Петербурге — 59 (столько же было накануне).

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге, напомним, на 25% превышает норму. Больных ковидом больше 30 тысяч, каждый седьмой госпитализированный — в реанимации и на ИВЛ.

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Комментарии (29)

altnec
Пропутяшинксая газетенка, ведомости называется, она так конкретно людей уже не считает.
chip1
Все эти данные - танцы с бубном, если бы подход властей был серьезным к проблеме, то провели бы массовую диагностику граждан на наличие антител, выяснили бы, процент переболевших, процент тех у кого ни при каких обстоятельствах антител не образуется и т.п., а так эти инфовбросы ни о чем не говорят, кроме того, что много болеют и умирают, ну так у нас в России и до ковидистерии много болели и умирали, страна в рейтингах на уровне Эфиопии по доступности качественной медпомощи и ковид тут не при чем, мрут от диабета. астмы, сердечно-сосудистых, онкологии и т.д.
266259609
Ну хоть бы постыдились писать-притормозила.. Это отражает не ход распространения ковида, а тупо то, что в выходные никто не хочет вызывать врача. Не надо пытаться обнадежить людей
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