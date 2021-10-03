Растут и заболеваемость, и смертность. Число заразившихся ковидом за сутки в России приближается к 26 тысячам

В России снова выросло число заболевших коронавирусом и умерших от него. Об этом 3 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В Петербурге субботняя статистика не такая суровая: число заразившихся за сутки не взяло планку в 2,5 тысячи, и смерти — на том же уровне, что и накануне.



В целом по стране за минувшие сутки выявлено 25 769 случаев COVID-19 в 85 регионах. Для сравнения, вчера сообщалось о выявлении 25 219 новых случаев. На первом месте Москва (4 294 заболевших), на втором — Санкт-Петербург (2 463 против вчерашних 2 494).

