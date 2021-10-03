В Петербурге 10% больных COVID-19 лишены доступа к бесплатной терапии

В городе наблюдается резко отрицательная динамика выздоровления. За сутки она упала втрое. Соответственно, увеличилась нагрузка на стационары и амбулаторное звено.



Пациентам на дому положена бесплатная терапия. Но 2500 человек не имеют доступа к лекарствам.



Всего, как писала «Фонтанка», в Петербурге более 30 тысяч зарегистрированных больных COVID-19. Еще 3300 случаев — под вопросом. Именно столько горожан отправлено Роспотребнадзором на карантин.



Петербург накопил 900 тысяч доз вакцины. В среднем за сутки прививаются 10–11 тысяч человек.

