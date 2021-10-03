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В Петербурге 10% больных COVID-19 лишены доступа к бесплатной терапии

Из 25 тысяч амбулаторных пациентов с коронавирусом в Петербурге каждый десятый не получает бесплатную лекарственную терапию. Динамику заражения и лечения представил 3 октября оперативный штаб Смольного.

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В городе наблюдается резко отрицательная динамика выздоровления. За сутки она упала втрое. Соответственно, увеличилась нагрузка на стационары и амбулаторное звено.

Пациентам на дому положена бесплатная терапия. Но 2500 человек не имеют доступа к лекарствам.

Всего, как писала «Фонтанка», в Петербурге более 30 тысяч зарегистрированных больных COVID-19. Еще 3300 случаев — под вопросом. Именно столько горожан отправлено Роспотребнадзором на карантин.

Петербург накопил 900 тысяч доз вакцины. В среднем за сутки прививаются 10–11 тысяч человек.

От коронавируса в городе умирают по 60 человек в день, коэффициент распространения превышает 30 %.

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Комментарии (16)

264940801
А им что за 60?
Ленинградец!
Третью неделю болеем на пару с женой дома. На лекарства потратили 15 тр. Первый раз слышу про "бесплатное" обеспечение.
ЛуМумба
Всё мои знакомые, болевшие дома, покупали лекарства по списку, который выдавал врач из поликлиники. Только одному что-то под роспись выдавал врач.
Кроме антибиотиков и бронхолитиков в списке и Арбидол был.
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