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В Кремле заявили, что динамика смертности от коронавируса «вызывает беспокойство»

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Пресс-секретарь российского президента заявил о беспокойстве из-за роста смертности от COVID-19.

«Пока динамика [роста показателей смертности] плохая, которая вызывает беспокойство», — цитирует 1 октября ТАСС Дмитрия Пескова.

По его словам, из-за ухудшения эпидситуации регионы уже стали принимать меры. Представитель Кремля призвал дождаться того, как будет развиваться ситуация.

До этого Песков констатировал, что новая волна COVID-19 идет и нарастает.

Смертность от коронавируса в России сегодня, 1 октября, поставила четвертый рекорд подряд.

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