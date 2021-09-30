Кремль: Регионам придется реагировать на рост заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь российского президента рассказал о реагировании субъектов РФ на ухудшение эпидситуации.



«Мы видим, что идет волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», — цитирует 30 сентября РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.



По его словам, на федеральном уровне пока никаких решений не принимается, однако у регионов есть свои полномочия вводить ограничения.



«Ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», — отметил пресс-секретарь президента.

