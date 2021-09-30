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Кремль: Регионам придется реагировать на рост заболеваемости COVID-19

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Пресс-секретарь российского президента рассказал о реагировании субъектов РФ на ухудшение эпидситуации.

«Мы видим, что идет волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», — цитирует 30 сентября РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, на федеральном уровне пока никаких решений не принимается, однако у регионов есть свои полномочия вводить ограничения.

«Ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», — отметил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля также добавил, что уровень вакцинации в стране до сих пор «недостаточный». Он посетовал, что некоторые граждане пока не приняли решение сделать прививку.

«Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь — это прививка», — допустил Песков.

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Комментарии (5)

пазузу
"— Тогда пересчитай всех нас поскорее! Парусник может выдержать только десять пассажиров.

— Скорее считай, скорее! — закричали все хором.

И Козлёнок начал считать:

— Один — это я, два — это Телёнок, три — это Корова, четыре — это Бык, пять — это Конь, шесть — это Свинья, семь — это Кот, восемь — это Пёс, девять — это Баран, и десять — это Петух.

— Ура Козлёнку! Ура-а-а! — закричали тут все в один голос.

Потом пассажиры переправились через реку и сошли на берег. А Козлёнок с тех пор так и остался на паруснике. Он теперь работает там контролёром. И всякий раз, когда Петух сажает на свой парусник зверей, Козлёнок стоит у причала и считает пассажиров."
А13579
Число вакцинированных растёт. Что в результате? Читаем новости.
"Мишустин: Ситуация с COVID-19 напряженная — число госпитализированных растет".
"Смертность от коронавируса ставит рекорды в России третий день подряд. В Петербурге уже больше 2000 заболевших в сутки".
Аппаратчик мокрой классификации
"а мы уйдем на север, когда назад вернёмся, не будет никого"(с)Кремль :)))
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