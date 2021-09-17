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«Ситуация стабильная, но напряженная». Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом в России стала снижаться медленнее

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в стране

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться, но уже медленнее, и стабильную в целом эпидемиологическую ситуацию можно назвать напряженной. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Если на предыдущей неделе это было и 8%, и 3%, и 5% от недели к неделе снижение, то предыдущие две недели отличаются между собой всего лишь на 1,2%», — отметила Попова.

По данным главы ведомства, в 53 субъектах страны уровень заболеваемости снижается, в 21 — остается без изменений, а в 11 — растет, хотя еще «не выраженно и не динамично».

Как ранее писала «Фонтанка», за последние сутки в Петербурге выявили 1 738 новых случаев коронавируса — накануне было 1 653. По России этот показатель также растёт: 19 905 заразившихся против 19 594 вчера.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Стоит обновить данные стабильной и напряженной была в понедельник, а сейчас рост, пока не в геометрической прогрессии.
Аппаратчик мокрой классификации
Нам бы 3 дня продержаться, да 3 ночи.. :))
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