«Ситуация стабильная, но напряженная». Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом в России стала снижаться медленнее

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться, но уже медленнее, и стабильную в целом эпидемиологическую ситуацию можно назвать напряженной. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Если на предыдущей неделе это было и 8%, и 3%, и 5% от недели к неделе снижение, то предыдущие две недели отличаются между собой всего лишь на 1,2%», — отметила Попова.
По данным главы ведомства, в 53 субъектах страны уровень заболеваемости снижается, в 21 — остается без изменений, а в 11 — растет, хотя еще «не выраженно и не динамично».
Как ранее писала «Фонтанка», за последние сутки в Петербурге выявили 1 738 новых случаев коронавируса — накануне было 1 653. По России этот показатель также растёт: 19 905 заразившихся против 19 594 вчера.