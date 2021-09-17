«Ситуация стабильная, но напряженная». Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом в России стала снижаться медленнее

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться, но уже медленнее, и стабильную в целом эпидемиологическую ситуацию можно назвать напряженной. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.



«Если на предыдущей неделе это было и 8%, и 3%, и 5% от недели к неделе снижение, то предыдущие две недели отличаются между собой всего лишь на 1,2%», — отметила Попова.



По данным главы ведомства, в 53 субъектах страны уровень заболеваемости снижается, в 21 — остается без изменений, а в 11 — растет, хотя еще «не выраженно и не динамично».

