Попова: Оснований для введения локдауна в России нет

В России нет оснований для введения локдауна из-за заболеваемости COVID-19. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».



«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», — цитирует Попову «Интерфакс».



Она отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей при всех существующих коронавирусных ограничениях.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна на федеральном уровне не обсуждается, но «каждому региону виднее».

