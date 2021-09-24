FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
6
Печать

Попова: Оснований для введения локдауна в России нет

В России нет оснований для введения локдауна из-за заболеваемости COVID-19. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», — цитирует Попову «Интерфакс».

Она отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей при всех существующих коронавирусных ограничениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна на федеральном уровне не обсуждается, но «каждому региону виднее».

«Фонтанка» писала, что в России растет заболеваемость коронавирусом. В Петербурге уже замечают очереди из скорых. За прошедшие сутки в стране выявлено 21 379 новых случаев COVID-19, а в городе на Неве — 1 874. Губернатор Александр Беглов продлил действующие в Петербурге ограничения до 31 октября.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Igor_VS
Там же некоторая радость в бюджете. Денег для пенсов надо меньше. Мрут, спасают родину.
266182335
Крематорий справляется, локдаун не нужен.
Never_Mind
за-ко-ле-ба-ли. Все давно положили на режим и "рекомендации". Вспоминая события полтора года назад - общая истерика и медики в костюмах "космонавтов при даже при вызове терапевта принасморке. Сейчас - всем надоело. Все проще, а процент заболевших из соловьиного помета - тот же. Да, опасно, если у тебя хроночка есть. Но истерику пора бы уже и умерить???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний