Попова: Оснований для введения локдауна в России нет

В России нет оснований для введения локдауна из-за заболеваемости COVID-19. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», — цитирует Попову «Интерфакс».
Она отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей при всех существующих коронавирусных ограничениях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна на федеральном уровне не обсуждается, но «каждому региону виднее».
«Фонтанка» писала, что в России растет заболеваемость коронавирусом. В Петербурге уже замечают очереди из скорых. За прошедшие сутки в стране выявлено 21 379 новых случаев COVID-19, а в городе на Неве — 1 874. Губернатор Александр Беглов продлил действующие в Петербурге ограничения до 31 октября.