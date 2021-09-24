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Суточная заболеваемость COVID-19 не падает в Петербурге. По России уже наметился спад

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 874 заболевших COVID-19. Накануне их было 1 698, а днем ранее — 1 521. Это следует из данных оперативного штаба от 24 сентября.

Всего по России насчитали 21 379 новых случаев, что чуть меньше, чем накануне — 21 438. Лидером по суточному приросту остается Москва с 2893, а Петербург держится на второй строчке. COVID-19 продолжают выявлять во всех регионах страны.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 7 376 374 заболевших, из которых 609 688 приходится на Петербург.

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Комментарии (3)

261771091
Спад у ниж уже наметился. В связи мозга с руками. которыми они заголовки набивают, не иначе.
Вообще сегодня заболело больше чем за любой день предыдущих четырех недель - с единственным исключением.
А2020
Арбидол угробит еще не одну тысячу человек.
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