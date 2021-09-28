Без потолка. Рост цен на стройматериалы замедлился, но продолжает влиять на себестоимость стройки

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Подорожало все

Из-за экспортоориентированности отечественной металлургической отрасли, ситуации на мировых рынках цены на сталь в стране пошли в рост, отметили эксперты Knight Frank. Также сыграл роль дефицит материала из-за девальвации рубля на 20%, что позволило местным производителям с большей выгодой экспортировать металл за границу. По оценкам Knight Frank St Petersburg, стоимость некоторых марок стали на рынке Санкт-Петербурга с декабря 2020 года выросла на 63%. Больше всего подорожала арматурная сталь — отдельные виды строительной арматуры выросли в цене в декабре 2020-го — январе 2021 года на 23–28%. После введения заградительных пошлин на экспорт металлопроката ситуация временно стабилизировалась, но в мае перед активным строительным сезоном рост возобновился. К концу второго квартала этого года цены на некоторые позиции арматуры выросли в полтора раза к декабрю и превысили 62 тыс. рублей за тонну. В третьем квартале рост снова замедлился и пока не превышает 4%, однако, отмечают аналитики, тенденция к удорожанию сохраняется.



Профилированный лист для кровли к концу второго квартала 2021 года вдвое превысил по цене показатели декабря 2020 года, достигнув отметки в 1,8 тыс. рублей за погонный метр. В третьем квартале рост продолжился, но меньшими темпами — 18% вместо 22%. Помимо металлопроката, наибольший прирост стоимости показал минераловатный утеплитель, цена которого выросла на 20–40% с января. Но уже в третьем квартале 2021 года цена увеличилась на 143% по отношению к последнему кварталу 2020 года. Рост стоимости бетона и металла повлиял и на железобетонные сваи: к августу цена за штуку превысила 21,9 тыс. рублей, увеличившись на 35% к началу года, или на 65% за прошедшие 12 месяцев. До конца года эксперты прогнозируют возможное увеличение стоимости до 23 тыс. рублей. Кроме того, подорожали сэндвич-панели, состоящие из утеплителя и минераловатных плит, бетон и карьерный песок, который, по данным аналитиков, в Ленобласти за последний год стал дороже на 77%.

А по данным Rusland SP, с начала года цена большинства строительных материалов системно увеличилась в 2–3 раза. Аутсайдером оставался бетон. Но и он за последние два месяца также начал стремительно дорожать — пока рост составил 25%, а до конца года тариф может увеличиться вплоть до 50%. Как отмечают аналитики компании, это приведет к дальнейшему росту себестоимости строительства и, соответственно, цен продаж жилья более чем на 21 тыс. руб. за 1 кв. м.



Что касается складов, то девелоперы, которые отложили начало строительства и решили понаблюдать за рынком, уже понимают необходимость пересмотреть бюджеты и продолжить строительство, не откладывая его в долгий ящик, отметил Станислав Алексеенко, руководитель отдела строительного аудита и управления проектами Knight Frank St Petersburg.

Все складывается

Участники рынка называют рост сцены стройматериалов одной из главных причин удорожания себестоимости строительства в целом. Александр Андриантов, первый вице-президент GloraX, подтвердил, что с начала 2021 года строительные материалы подорожали, в 1,5–3 раза, самые значительные колебания наблюдались в стоимости металла. На рост себестоимости также повлиял рост затрат на фонд оплаты труда на 20%.

— Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья и апартаментов в Петербурге в первой половине 2021 года была на уровне 173–175 тыс. рублей, что на 8–9% больше в сравнении с началом года, — отметил он. — В элитном сегменте наблюдается рост цен на 15%, а в бизнес-классе, наоборот, небольшое снижение на 7%. На это повлияло увеличение объема предложения на 15%.Сильнее всего для проектов GloraX ощущался рост цен на металлическую арматуру. Этот материал в среднем подорожал на 60–80 % по сравнению с 2020 годом.



— По нашей оценке, по итогам первого полугодия в сегменте жилья массового спроса себестоимость строительства выросла в пределах 15%, — добавил Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — В проектах высокой ценовой категории, где доля импортных материалов и инженерного оборудования выше, рост мог быть более существенный. В первую очередь, он затронул инженерные системы (вентиляция, отопление, кондиционирование, электроснабжение), комплектующие для лифтового оборудования и ряд других позиций.

По его словам, подорожали практически все строительные материалы в России, что было связано с общемировой ситуацией на сырьевых рынках металлов, пластика, древесины. Например, за последний год медь подорожала в два раза. Поэтому кабельная продукция, которая содержит медь, подорожала на 24%, а медные трубы — на 21%. Аналогичную положительную динамику показывают цены на алюминий. Менее существенный рост у таких позиций, как утеплитель — он прибавил к цене 15–20%, бетон — плюс 12% с начала 2021 года. А вот ламинированная фанера увеличилась в стоимости более чем на 50%.



Андрей Антипин, директор по экономике «Главстроя Санкт-Петербург», рассказал, что общая доля материалов в структуре себестоимости строительно-монтажных работах составляет не менее 65%. Включая расходы на проектирование и организацию строительства, себестоимость строительства уже увеличилась на 25–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение года основной всплеск роста затрат пришелся на период с марта по июль 2021 года.

— Наиболее существенное увеличение мы фиксируем по цене арматуры — в среднем это 60–70% в зависимости от типа, — добавил он. — Кирпич для кладки наружных стен подорожал на 20–25%, газобетон подорожал в два раза, минеральная вата от 40% до 60%. Сантехническое оборудование в среднем увеличилось в цене на 35%. Мы ожидаем изменений цен на сыпучие материалы и оборудование для систем отопления, вентиляции, водоснабжения. Это еще 10–15% к текущему уровню себестоимости.

В строительный сезон этого года возник дефицит на основные строительные материалы, вызванный бурным ростом частного строительства, отмечает Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам объединения «Строительный трест».



— А дефицит не может не вызывать рост цен, это очевидно, — дополнил он. — Здесь тоже всё просто: если в начале года лидером по росту были металл, потом пластики, то к середине года сильно выросла стоимость дерева и нерудных материалов. Соответственно в той или иной степени все используемые нами материалы подорожали. Их доля варьируется в коридоре 40–60% в зависимости от проекта.

Рост будет, но не такой

Помимо значительного подорожания стройматериалов на себестоимость строительства оказывает влияние отток рабочей силы со строек, вызванный ограничительными мерами из-за пандемии, добавил Артем Орешко. По его словам, на некоторых строительных площадках России дефицит рабочих достиг почти 50% на начало 2021 года.

— Сейчас ситуация выравнивается, но вынужденное снижение числа мигрантов и увеличение спроса на строительные кадры на рынке повлекли рост фонда оплаты труда, — говорит он. — В будущем оба этих фактора продолжат влиять на отрасль и экономику проектов. А значит, цена квадратного метра будет расти, но динамика будет не такой резкой. Скорее всего, мы увидим плавный инфляционный рост. Думаю, что такая ситуация сохранится и в первом квартале 2022 года.



Оптимизировать экономику проектов, по его мнению, позволяют долгосрочные контракты на поставку материалов с фиксированной стоимостью, ускорение определенных этапов строительства за счет технологий и универсальных, доказавших свою эффективность решений в оформлении фасадов, например, благоустройстве территории, отделке мест общего пользования и ряде других.

— Думаю, что в четвертом квартале цены стабилизируются в силу естественных причин, связанных с сезонным падением спроса, — продолжил Андрей Паньков. — В качестве мер для сдерживания роста цен мы используем метод проектной защиты с основными партнерами, когда на конкретный объект фиксируется цена на поставляемую продукцию на весь период строительства объекта, это стандарт работы для большинства компаний уже многие годы.

— Мы в своей работе ориентируемся только на меры, доступные корпоративному сектору экономики, — говорит Андрей Антипин. — Оптимизируем проекты за счет применения качественных материалов-аналогов, заключаем крупнооптовые контракты по фиксированным ценам, модернизируем технологии строительства, создаем складской запас по основным конструкционным материалам.

Колебания в стоимости строительных материалов создают большие сложности для девелоперов, так как изменения цен не всегда могут быть заложены в финансовую модель проекта, подытожил Александр Андриантов. Её приходится пересматривать, что довольно непросто, и может сказаться на доходности для крупных проектов со сроком реализации от 5 лет. Застройщики, безусловно, хотят стабильности, пытаются подстраиваться под ситуацию. По его мнению, спрос на стройматериалы сохраняется на высоком уровне, поэтому снижения или остановки роста цен ожидать не стоит. Возможно, увеличение собственных ресурсов страны за счет увеличения собственного производства помогло бы решить этот вопрос.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»