В московской полиции показали кадры прыжка с парашютом с 48-го этажа высотки на Ленинском проспекте. Их записала камера одного из бейсджамперов. Также на видео, опубликованном 27 сентября столичным главком МВД, прыгуны извиняются за свой поступок и просят никого не следовать их примеру.
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ
Ранее «Фонтанка» писала, что свой отчаянный прыжок парашютисты совершили в Москве 23 сентября. После приземления двое были задержаны. Им вменили мелкое хулиганство. Всего правонарушителей, как уточнили в полиции, было пятеро.