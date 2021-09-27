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Полиция показала видео прыжка парашютистов с московской высотки от первого лица

Бейсджамперы, прыгнувшие с высотки на Ленинском проспекте в Москве, извинились на камеру

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В московской полиции показали кадры прыжка с парашютом с 48-го этажа высотки на Ленинском проспекте. Их записала камера одного из бейсджамперов. Также на видео, опубликованном 27 сентября столичным главком МВД, прыгуны извиняются за свой поступок и просят никого не следовать их примеру.

ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ

Ранее «Фонтанка» писала, что свой отчаянный прыжок парашютисты совершили в Москве 23 сентября. После приземления двое были задержаны. Им вменили мелкое хулиганство. Всего правонарушителей, как уточнили в полиции, было пятеро.

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Комментарии (1)

cdrescue
Таких ребят надо не наказывать , а предлагать им высокооплачиваемую работу в спец подразделениях.
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