Оригинальные декорации на многоэтажке привлекли внимание жителей Фестивального микрорайона в Краснодаре. Там за окном оставили парашют.
Видео появилось в соцсетях 8 июля. В паблике «Телетайп Краснодар» пишут, что непредсказуемо начался день обитателей 16-этажки на улице Яна Полуяна, 43: утром к ним залетел парашютист. Он, как утверждают, приземлился на кондиционер, хозяева помогли ему попасть в квартиру на 13-м этаже.
В комментариях гостя нарекли Карлсоном, но живёт он, конечно, не на крыше. В полукилометре от дома расположен военный аэродром.