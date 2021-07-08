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It's Raining Men. В Краснодаре рассказали о парашютисте, залетевшем в окно многоэтажки

В Краснодаре парашютист залетел в окно многоэтажки

Оригинальные декорации на многоэтажке привлекли внимание жителей Фестивального микрорайона в Краснодаре. Там за окном оставили парашют.

Видео появилось в соцсетях 8 июля. В паблике «Телетайп Краснодар» пишут, что непредсказуемо начался день обитателей 16-этажки на улице Яна Полуяна, 43: утром к ним залетел парашютист. Он, как утверждают, приземлился на кондиционер, хозяева помогли ему попасть в квартиру на 13-м этаже.

В комментариях гостя нарекли Карлсоном, но живёт он, конечно, не на крыше. В полукилометре от дома расположен военный аэродром.

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