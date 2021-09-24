Двое парашютистов, которые совершили прыжок с 48-го этажа дома на Ленинском проспекте в Москве, признаны виновными в мелком хулиганстве. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе судов столицы.



В московской полиции уточнили, что всего злоумышленников было пятеро. «Пятеро правонарушителей на личном автомобиле одного из них проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте, поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись», — говорится в сообщении МВД. Видео с полётом со вчерашнего дня расходится по соцсетям.