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Двое парашютистов, спрыгнувшие с высотки в Москве, арестованы

Двое парашютистов, которые совершили прыжок с 48-го этажа дома на Ленинском проспекте в Москве, признаны виновными в мелком хулиганстве. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе судов столицы.

В московской полиции уточнили, что всего злоумышленников было пятеро. «Пятеро правонарушителей на личном автомобиле одного из них проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте, поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись», — говорится в сообщении МВД. Видео с полётом со вчерашнего дня расходится по соцсетям.

Правда, задержать пока удалось только двоих — 35-летнего москвича и 33-летнего приезжего. Гагаринский районный суд признал обоих виновными по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Им назначен административный арест на 11 суток.

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Комментарии (10)

gramm
"Двое парашютистов, спрыгнувшие.." - малограмотный сочинил?
Igor_VS
Наверное в Юропии. Схватят, проведут беседу, мол не надо куролесить. Вкатят штраф, что граждан озадачили. Уголовкой здесь не пахнет. Иное дело путинстан.
kоt-obormot
Даже согласен с правоохренительными органами. ПуЩай на бочке с порохом летают - если очень хочется.
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