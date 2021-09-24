Двое парашютистов, которые совершили прыжок с 48-го этажа дома на Ленинском проспекте в Москве, признаны виновными в мелком хулиганстве. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе судов столицы.
В московской полиции уточнили, что всего злоумышленников было пятеро. «Пятеро правонарушителей на личном автомобиле одного из них проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте, поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись», — говорится в сообщении МВД. Видео с полётом со вчерашнего дня расходится по соцсетям.
Однако, скучно мы живём, ребята 😔— EmelittencesSchool🎒 (@Emelittences) September 23, 2021
Сегодняшнее хмурое утро разбавили парашютисты, прыгнувшие с высотки на Ленинском проспекте. Задерживать энтузиастов никто не стал.
Приземлившись на дорогу, парашютисты как ни в чем не бывало продолжили свой путь. pic.twitter.com/7nCMOVmMfU
Правда, задержать пока удалось только двоих — 35-летнего москвича и 33-летнего приезжего. Гагаринский районный суд признал обоих виновными по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Им назначен административный арест на 11 суток.