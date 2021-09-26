«Яркая вспышка, паника и крики»: пассажиры рейса в Сочи рассказали об ударе молнии в самолет

Да блин летают самолеты в грозу и в молнию, если они не были для этого предназначены, то авиация бы летела три дня в году когда ясное солнце.

Народ просто стал пугливый и сразу все постит в интернете, на радость следственному комитету, который в очередной раз возбудится.

Если кто летал на винтовых самолетах в 70-ые, типа ИЛ-18, то они в воздушные ямы падали и при ясной погоде.

Я в детстве летал в Адлер и пассажиры охали и вскрикивали, когда взлетаешь и вдруг на 5-7 секунд начинаешь падать вниз. Это норма , а народец действительно нынче жалкий, по каждой мелочи паникует и в инстаграмм строчит))