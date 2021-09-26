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«Яркая вспышка, паника и крики»: пассажиры рейса в Сочи рассказали об ударе молнии в самолет

Молния ударила в самолет Azur Air, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи. Лайнер со спецэффектами пришлось сажать в Краснодаре, рассказали пассажиры.

«Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно, — рассказал 26 сентября порталу Е1.ru один из пассажиров самолета. — Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы «провалились» и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка».

На борту в это время была паника, рассказал другой пассажир изданию. «Пассажиры вели себя ровно так, как когда понимают и чувствуют, что самолет падает. Были паника и крики. Это самое ужасное, что происходило со мной, — добавил пассажир. — Представитель Azur Air сказал, что самолет сейчас неисправен».

МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение — в регионе сильные дожди и вихри.

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Комментарии (3)

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Можно из этой ситуации сделать вывод, что у Азуров хорошие крепкие самолеты и грамотные пилоты, раз после такого ужаса и кошмара благополучно посадили самолёт?
alexpv
Да блин летают самолеты в грозу и в молнию, если они не были для этого предназначены, то авиация бы летела три дня в году когда ясное солнце.
Народ просто стал пугливый и сразу все постит в интернете, на радость следственному комитету, который в очередной раз возбудится.
Если кто летал на винтовых самолетах в 70-ые, типа ИЛ-18, то они в воздушные ямы падали и при ясной погоде.
Я в детстве летал в Адлер и пассажиры охали и вскрикивали, когда взлетаешь и вдруг на 5-7 секунд начинаешь падать вниз. Это норма , а народец действительно нынче жалкий, по каждой мелочи паникует и в инстаграмм строчит))
266081655
А какого хр@ена самолёт вылетел при неблагоприятных погодных условиях?
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