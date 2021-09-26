«Яркая вспышка, паника и крики»: пассажиры рейса в Сочи рассказали об ударе молнии в самолет

«Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно, — рассказал 26 сентября порталу Е1.ru один из пассажиров самолета. — Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы «провалились» и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка».
На борту в это время была паника, рассказал другой пассажир изданию. «Пассажиры вели себя ровно так, как когда понимают и чувствуют, что самолет падает. Были паника и крики. Это самое ужасное, что происходило со мной, — добавил пассажир. — Представитель Azur Air сказал, что самолет сейчас неисправен».
МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение — в регионе сильные дожди и вихри.