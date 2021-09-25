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В Петербурге появилась «арка глупости». Застрявшему грузовику советуют спустить колёса

Грузовик застрял в арке жилого дома в центре Петербурга

Грузовик не прошёл в арку дома в центре Петербурга. Попавший в трудную ситуацию автомобиль сняли на фото очевидцы. Снимок опубликован в социальных сетях 25 сентября.

Грузовик застрял на набережной Фонтанки. «Спускай давление в колёсах! Или загрузи в кузов что-то тяжёлое», — советуют водителю пользователи.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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ДТП с застрявшими фургонами регулярно случались под «мостом глупости» на Софийской улице. Одна из аварий дошла до суда, но в возмещении морального вреда хозяину повреждённого транспорта отказали.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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