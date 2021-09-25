Грузовик не прошёл в арку дома в центре Петербурга. Попавший в трудную ситуацию автомобиль сняли на фото очевидцы. Снимок опубликован в социальных сетях 25 сентября.



Грузовик застрял на набережной Фонтанки. «Спускай давление в колёсах! Или загрузи в кузов что-то тяжёлое», — советуют водителю пользователи.

