Суд в Петербурге рассмотрел дело о возмещении вреда после ДТП под «мостом глупости». Хозяин машины, ставшей 172-й жертвой моста, потребовал от водителя компенсировать ущерб. С его требованиями согласились частично.

Как сообщает 28 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, истец рассказал, что 26 сентября 2019 года передал свой грузовик Isuzu ответчику, разрешив ему один раз воспользоваться машиной, а тот врезался на ней в мост. Ответчик пояснил, что, проезжая по Ленсоветовской дороге под Софийской улицей, не учел высоту машины и столкнулся с «мостом глупости». Удар пришелся на верхнюю часть фургона и покорежил кузов.