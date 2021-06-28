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«Мост глупости» дошел до суда. Владелец 172-го разбитого фургона стребовал компенсацию с водителя

ДТП под «мостом глупости» в Петербурге дошло до суда

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Суд в Петербурге рассмотрел дело о возмещении вреда после ДТП под «мостом глупости». Хозяин машины, ставшей 172-й жертвой моста, потребовал от водителя компенсировать ущерб. С его требованиями согласились частично.

Как сообщает 28 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, истец рассказал, что 26 сентября 2019 года передал свой грузовик Isuzu ответчику, разрешив ему один раз воспользоваться машиной, а тот врезался на ней в мост. Ответчик пояснил, что, проезжая по Ленсоветовской дороге под Софийской улицей, не учел высоту машины и столкнулся с «мостом глупости». Удар пришелся на верхнюю часть фургона и покорежил кузов.

Владелец фургона попросил взыскать с горе-водителя 276 800 рублей, потраченные на ремонт, 6 500 рублей расходов на оценку и 6 805 рублей на госпошлину, а также 77 000 рублей упущенной выгоды и 150 000 рублей за моральный ущерб. Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с ответчика расходы на восстановление машины, проведение оценки и уплату госпошлины (хотя последнее на 67 рублей меньше запрошенного) и компенсацию упущенной выгоды. В возмещении морального вреда автовладельцу было отказано.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

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Можно сколь угодно ёрничать и насмхаться над водителями, которые не учли габариты этого странного сооружения, но только это дорога общего пользования с редкостными эксклюзивными габаритами моста. Это неправильно устраивать людям такой квест, пусть и при наличии предупреждений.
Подобное сооружение не должно было появиться в принципе. Но, коль построили это недоразумение, ставьте, хоть часового со шлакбаумом, если другие меры не помогают.
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