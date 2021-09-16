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Первый роман Квентина Тарантино выйдет на русском уже в ноябре

Дебютный роман кинорежиссера Квентина Тарантино выйдет на русском языке в ноябре 2021 года — сообщили «Фонтанке» 16 сентября в издательстве Individuum. Книга будет называться «Однажды в Голливуде», и это не новеллизация, а «полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны».

Авторы перевода на русский язык — Сергей Карпов и Алексей Поляринов («Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса, «Муравечество» Чарли Кауфмана).

Внешний вид книги будет отсылать к американскому оригиналу — за океаном книгу ждут в мягкой обложке, как было популярно в США в 1970-е годы.

Фото: предоставлено издательством
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«Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов — теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом», — обещает главный редактор Individuum Феликс Сандалов.

Электронная версия и аудиокнига будут доступны на книжном сервисе «Букмейт».

Фото: предоставлено издательством

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