Дебютный роман кинорежиссера Квентина Тарантино выйдет на русском языке в ноябре 2021 года — сообщили «Фонтанке» 16 сентября в издательстве Individuum. Книга будет называться «Однажды в Голливуде», и это не новеллизация, а «полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны».



Авторы перевода на русский язык — Сергей Карпов и Алексей Поляринов («Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса, «Муравечество» Чарли Кауфмана).



Внешний вид книги будет отсылать к американскому оригиналу — за океаном книгу ждут в мягкой обложке, как было популярно в США в 1970-е годы.