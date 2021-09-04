День рождения Сергея Довлатова в этот раз отмечался шире обычного: помимо чтений и экскурсий — множество мероприятий, некоторые из которых с писателем связаны, прямо скажем, косвенно. Но это точно не относится к параду фокстерьеров и открытию памятника Глаше — любимой собаки Довлатова и персонажа его текстов.



4 сентября — второй день фестиваля, накануне уже прошли лекции в Доме книги, экскурсии и квесты по Рубинштейна и т.д. Суббота должна была, среди прочего, стать днем пластического искусства: граффити с портретом писателя под мостом Бетанкура и открытие временного памятника-таблички фокстерьеру Глаше. На самом деле сама собачка уже обосновалась в пятницу на Рубинштейна, а вот стальную доску, из которой вырезали ее абрис, как раз привезли в сквер на Загородном проспекте.



Как рассказал корреспондент «Фонтанки», народу в сквере собралось немало, под 200 человек. Неформальное празднование юбилея писателя шло, согласно программе, с полудня. Поначалу — субботник, трансляция отрывков его произведений, обмен книгами и т.п. Затем — джаз, и, наконец, «распаковывание» памятника. Все это время за происходящим наблюдал один сотрудник полиции.

Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться











Порадовавшись очередной инкарнации Глаши, дали отмашку на парад фокстерьеров. На практике около десятка человек по очереди подводили своих собак к микрофону и демонстрировали, что те умеют. Вряд ли именно это действо так обескуражило полицию, но дополнительные два микроавтобуса и легковушка примчались как раз после «парада». Оттуда вылезли сотрудников 8–10, своими брюками нарушая праздничную атмосферу здешних мест, и не то чтобы начали разгонять собравшихся (Довлатов пока экстремистом не объявлен), но доступно объяснять: мероприятие не согласовано. Отдельного внимания удостоился аппарат с сахарной ватой — его заподозрили в нелегальной торговле. Корреспондент «Фонтанки», утверждает, что вату раздавали безвозмездно.



Павел Каравашкин

Люди разошлись, а кто-то разъехался — причем на полицейских машинах. Организатора фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву и ее координатора увезли в 28-й участок. Как она рассказала «Фонтанке», на них составляют протокол об административном нарушении по статье 20.2.2 КоАП « Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Если что — штраф до полумиллиона.



Насколько дюжина фокстерьеров нарушила общественный порядок — можно спорить, общественный порядок нынче — штука хрупкая. Вот только со словом «организация» Принцева не согласна в корне. «Я пришла как приглашенное лицо на мероприятие Владимирского муниципального округа, на субботник, я не организатор, — настаивает она. — Это благоустройство сквера, организованное муниципальным округом. Я гость. Так получилось, они решили, что организатор я, потому что я стояла у микрофона. Ну и что? Я встала у микрофона и поприветствовала детей».



Глава Владимирского округа Денис Тихоненко подтвердил, что все происходившее — субботник, пусть и посвященный дню рождения Довлатова. «Здесь мы организовывали высадку цветов, благоустройство, уборку и открытие этой таблички собачке Глаше, — говорит он. — Это наше совместное мероприятие. И это не концертное мероприятие, хочу обратить внимание. Музыкальное сопровождение было, чтобы было веселее работать».



Ситуация Анастасии Принцевой вообще парадоксальна: она-то уж точно постаралась, чтобы к организаторам «Дня Д» не было претензий. «Это самое печальное: я 5 лет провожу фестиваль, и мы всегда проходим все стадии согласования. В этот раз мы отказались от уличного праздника на Загородном, 38, потому что, в связи с постановлением от 26 августа, нельзя собираться более 75 человек. Мы отменили весь праздник, к которому мы долго готовились и на который была подана заявка. И я сказала — не проводим, потому что нам сказали, что оно не пройдет согласование. И несмотря на то, что мы проделали огромную работу, полностью был придуман праздник, инсталляции готовились, сценарий был продуман — мы отказались. Потому что я не делаю таких вещей, зачем мне нужны такие проблемы?»

Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





