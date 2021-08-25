Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В этом году Сергею Довлатову могло бы исполниться 80 лет. Юбилей писателя в Петербурге отмечают целую неделю. Есть как минимум десять причин сходить на фестиваль «День Д» 3 — 5 сентября — перечисляем главные из них. 1. Погладить собачку Довлатова

«Принес я ее домой на ладони. /.../ Месячный щенок-фокстерьер по имени Глаша. Расцветкой напоминает березовую чурочку. Нос — крошечная боксерская перчатка…», — о фокстерьере Глафире Довлатов отзывался как о важнейшем члене семьи и посвятил ей одну из глав сборника «Наши», написанного в «американский период». Приключений с Глашей было немало: чтобы забрать собаку у своего однокурсника Боброва, который «одолжил» её на время, решив превратить в охотничьего пса, писатель ездил в Подпорожье, переправлялся по замёрзшей Свири, в последующие годы искал для Глафиры ухажера и вел с ней долгие беседы. На 80-летний юбилей Довлатова в Петербурге Глаше поставят памятник. Открытие скульптуры в Сквере Довлатова на Загородном проспекте, 15–17, запланировано на 15.30 4 сентября. Фигурку фокстерьера создал архитектор Вячеслав Бухаев — автор памятника самому писателю на улице Рубинштейна. С 15.00 в сквере Довлатова будут играть джаз: импровизации были ещё одной страстью писателя. Как вспоминал его друг Александр Генис, тот много писал о джазе, а впечатления от концерта пианиста-виртуоза Оскара Питерсона в Таллине однажды и вовсе передал фразой: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы».



2. Узнать о неизвестных работах



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







О произведениях Довлатова, которые так и не дошли до широкой публики, обычно говорят только на узкоспециализированных лекциях, так что встречи «Дня Д» — шанс заполнить пробелы в знаниях. В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме 4 сентября в полдень филолог, автор книг о Довлатове и исследователь его авторской стилистики Галина Доброзракова расскажет о малоизвестных работах писателя. В ранние годы он печатался под псевдонимами и работал сразу в нескольких газетах и журналах, не всегда указывая авторство. На встречу обязательно нужна регистрация, количество мест ограничено.

3. Познакомиться с родными и друзьями Довлатова — онлайн

Соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев был одним из тех, кто печатал Довлатова и общался с ним в неформальной обстановке: в 1989 году он прилетел в США и привёз номер «Звезды», где был опубликован довлатовский «Филиал». Как вспоминал Арьев, первые слова, которые произнёс Довлатов после 11-летнего расставания: «А теперь я тебе расскажу, как я здесь всех ненавижу». Знаменитый балетный фотограф Нина Аловерт после переезда в Штаты сделала портреты почти всех известных эмигрантов, и Довлатова — в их числе. Она близко дружила с его семьёй и работала с писателем в журнале «Новый американец». Один из основателей арт-группы «Митьки» Александр Флоренский прозу Довлатова иллюстрировал, а профессор СПбГУ, критик и литературовед Игорь Сухих написал первую филологическую книгу о нём и прокомментировал важнейшие произведения автора. Все они, а также американский фотохудожник Марк Серман, театральный режиссёр Лев Шехтман и другие соберутся в честь Довлатова онлайн — на «Zoom-вечеринке». Присоединиться приглашают всех. Встреча начнётся в 20.00 4 сентября. Ссылка появится в социальных сетях «Дня Д».



4. Попасть на вечер воспоминаний в музее

Личные истории продолжат рассказывать на следующий день в Фонтанном доме: в 17.00 там пройдет вечер воспоминаний о Сергее Довлатове, который проведёт Андрей Арьев — один из ближайших его друзей. До этого, в 15.00, Игорь Сухих подготовит публику, познакомив слушателей с книгами и монографиями о писателе. Литературовед подскажет, где искать интересные факты из биографии Довлатова, на что обратить внимание. На каждое из событий нужна отдельная регистрация.

5. Посмотреть, как рисует Стас Багс



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Произведения Довлатова и цитаты из них на «Дне Д» в этом году зазвучат не только в лекториях, но и на свежем воздухе. Уличные художники, среди которых — Стас Багс, — 4 сентября в 13.00 соберутся под мостом Бетанкура, со стороны Петровского проспекта, где также находится скейт-парк, и на специальной стене создадут тематические граффити. Всё согласовано. Ночью же — и 3 и 4 сентября — Дворцовый мост разведут под джазовую музыку, а днём в этих же местах прохожие услышат фрагменты записанных отрывков из повестей и цитаты писателя, заранее зачитанные Максимом Виторганом, Максимом Сухановым, Ефимом Шифриным и Михаилом Полицеймако. Точное время акции и ее географический ареал — уточняются. Информация появится в социальных сетях фестиваля.



6. «По-довлатовски» побродить по «Уделке» с фотографом

Во время подготовки к съёмкам фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов» художник-постановщик Елена Окопная неделями ходила по Удельному рынку и собирала вещи ушедшей эпохи. Работа была масштабной: помочь в поисках нужных предметов пришлось просить горожан. Теперь гулять по Уделке и вспоминать Сергея Довлатова петербуржцев приглашает знаток этого места — эрмитажный фотограф Юрий Молодковец. На своей личной странице он регулярно выкладывает «зарисовки» с походов по винтажным торговым развалам. На поиски «довлатовского» зовёт в полдень 5 сентября. Это платно, вырученные с экскурсии средства пойдут в пользу благотворительного фонда AdVita.

7. Устроить марафон советского кино

В довлатовские дни в Петербурге есть шанс посмотреть целый ворох не самых известных картин об авторе «Компромисса» и его времени. Начнут показы с 3 сентября: Любовь Аркус представит картину «Друзья и годы» Виктора Соколова, ставшую для «Ленфильма» эмблематичной. Ленту о том, как по-разному складывается судьба людей одного поколения, в 1966 году со скандалом показывали в Ленинграде, а затем «порезали», полностью исключив, например, упоминания «еврейского вопроса». Впрочем, цензура не помешала огромному резонансу — за билетами стояли в очередях. Показ картины пройдёт в пятницу в 19.00. В субботу, 4 сентября в 16.00, кинокритик Василий Степанов на «Ленфильме» представит картину Сергея Микаэляна «Влюблен по собственному желанию». На студии 5 сентября покажут «Рокировку в длинную сторону» Владимира Григорьева. Начало в 16.00. Это — фильм о советском биологе, которого враги пытаются перетянуть на свою сторону во время зарубежной конференции. Ну а в «Доме Кино» 5 сентября в 15.00 речь пойдёт о Довлатове: режиссёр Николай Якимчук презентует картину «Сергей Довлатов. Возвращение, или У каждого свой Довлатов». На все сеансы вход по билетам.



8. Послушать лекции в Новой Голландии



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Историки, литераторы и издатели во время «Дня Д» устроят сразу несколько встреч-ликбезов о жизни творческих людей в России и Советском Союзе. В Лектории Новой Голландии 3 сентября друг за другом в 18.00 и 20.00 выступят историк Лев Лурье и журналист Кира Долинина. Первая встреча пройдет под названием «Быть хамелеоном: способы самореализации в хмурые эпохи»: на примере Тургенева, Герцена, Чернышевского Солженицына и многих других вплоть до Довлатова ведущий попытается понять: человеку творческому лучше бороться и до последнего оставаться в родной стране или эмиграция — это выход. Во время следующего выступления — «Мы их не читали.. Неофициальный художник и художественный официоз в 1960–70-е годы» — лектор сосредоточится на культуре последних десятилетий советской власти. Вход на оба события по регистрации.

9. «Попутешествовать» по «трём родинам» Довлатова

Писать о Довлатове и разбирать его продолжают до сих пор. 5 сентября в 15.00 в «Доме Книги» работу «Три города Сергея Довлатова» представят те, кто отлично знал писателя и профессионально, и как человека. Андрей Арьев, работавший с Довлатовым в Ленинграде, Александр Генис, заставший его в Нью-Йорке, и Елена Скульская — эстонская поэтесса и публицист из Таллина — в 2020 году в издательстве «Альпина нон-фикшн» выпустили общую книгу. О том, как отбирали воспоминания и проверяли факты, теперь расскажут детально.



10. Не расставаться с традициями и утонуть в пиджаке писателя



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Довлатовские Дни в Петербурге проходят с 2016 года и успели обрасти «обязательными» событиями. Среди таких — парад фокстерьеров, на котором владельцы собак любимой породы писателя показывают, на что способны их питомцы. На этот раз такое мини-шоу пройдёт в сквере напротив Филармонии джазовой музыки 4 сентября в 16.00. Через 15 минут, по расписанию, на сцену выйдут организаторы праздника — Лев Лурье и Анастасия Принцева. Скажут приветственные слова. В зелёной зоне установят столики для игры в шахматы, принесут настольные игры, обустроят зону для танцев. Напротив Филармонии Джазовой музыки фотограф Юрий Молодковец предложит всем желающим сфотографироваться в настоящем пиджаке Довлатова — из Нью-Йорка раритет привезла вдова писателя Елена. Кстати, мало кому он впору — даже крупным мужчинам пиджак обычно широк в плечах. Не отказались в этом году и от традиционных экскурсий по улице Рубинштейна, где жил Довлатов. Сразу несколько двухчасовых прогулок пройдут 4 и 5 сентября. Место сбора — памятник писателю.Для тех, кто не против более длительных путешествий, приготовили автобусную экскурсию на ретро-автомобиле «Ленинград Довлатова». Она пройдёт 4 сентября. Группы набирают каждый час.



Подробности программы «Дня Д» выложжены в группе ВКонтакте, там же — ссылки на регистрацию на все события.

12+

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

