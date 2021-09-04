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Полиция не оценила Довлатова: «День Д» в сквере на Загородном закончился задержаниями

Трёх человек увезли в полицию из сквера на Загородном, где читали Довлатова

Полиция прервала чтение произведений Сергея Довлатова в центре Петербурга вечером 4 сентября. В отдел везут координаторов и организатора фестиваля в честь юбилея писателя.

О внеплановом завершении мероприятий, которые проходят в рамках «Дня Д», «Фонтанке» сообщила организатор фестиваля Анастасия Принцева. В пять часов вечера в сквере на Загородном проспекте планировался «открытый микрофон» и чтение произведений Довлатова, Принцеву в это время уже провожали в автомобиль полиции. Вместе с ней в 28-й отдел везут двух координаторов.

Фото: Павел Каравашкин
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В субботу в сквере анонсировали джаз, открытие памятника, посвящённого собаке Глаше, парад фокстерьеров. Временную скульптуру, которая, как сообщалось, ещё не прошла все этапы согласования, торжественно открыли, договориться об участии фокстерьеров не удалось. В половине пятого присутствовавшие начали расходиться, на чтения, по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», остались около сорока человек, к ним присоединились полицейские. Судя по вопросам, их интересовало согласование мероприятия и объектов уличной торговли — сладкой ваты.

Павел Каравашкин

В этом году Сергею Довлатову могло бы исполниться 80 лет. Юбилей писателя в Петербурге отмечают целую неделю, 3–5 сентября в городе проходит ежегодный фестиваль «День Д».

Фото: Павел Каравашкин

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Комментарии (6)

260602101
.....ихняя служба и опасна и трудна!
AndrewBarsik
У опричников панический страх - вдруг люди соберутся и что-то обсудят. В каждом мероприятии взбесившимся медведям-людоедам мерещится заговор против власти воров и убийц. Выйдя на пенсию, недоразумения, разгоняющие бабуль из сквера, будут рассказывать, что всю службу, рискуя жизнью, боролись с преступностью.
Zheleznyak
Дело было не в бобине
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