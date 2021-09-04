О внеплановом завершении мероприятий, которые проходят в рамках «Дня Д», «Фонтанке» сообщила организатор фестиваля Анастасия Принцева. В пять часов вечера в сквере на Загородном проспекте планировался «открытый микрофон» и чтение произведений Довлатова, Принцеву в это время уже провожали в автомобиль полиции. Вместе с ней в 28-й отдел везут двух координаторов.
В субботу в сквере анонсировали джаз, открытие памятника, посвящённого собаке Глаше, парад фокстерьеров. Временную скульптуру, которая, как сообщалось, ещё не прошла все этапы согласования, торжественно открыли, договориться об участии фокстерьеров не удалось. В половине пятого присутствовавшие начали расходиться, на чтения, по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», остались около сорока человек, к ним присоединились полицейские. Судя по вопросам, их интересовало согласование мероприятия и объектов уличной торговли — сладкой ваты.
Павел Каравашкин
В этом году Сергею Довлатову могло бы исполниться 80 лет. Юбилей писателя в Петербурге отмечают целую неделю, 3–5 сентября в городе проходит ежегодный фестиваль «День Д».