Как сообщил корреспондент «Фонтанки», 4 сентября в сквере на Загородном проспекте собралось по меньшей мере полторы сотни человек. Слово брали организаторы фестиваля «День Д» Лев Лурье и Анастасия Принцева, также к микрофону выходил скульптор Вячеслав Бухаев — автор памятника Довлатову.



На Загородном установили стальную доску с вырезанным абрисом Глаши — фокстерьера, который много лет жил в семье Довлатовых и эмигрировал с ними в США. Её фигурку авторства Вячеслава Бухаева накануне, в первый день фестиваля, «поселили» у памятника писателю на Рубинштейна. Доска с абрисом пока не прошла все согласования с администрацией.

