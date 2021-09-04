Как сообщил корреспондент «Фонтанки», 4 сентября в сквере на Загородном проспекте собралось по меньшей мере полторы сотни человек. Слово брали организаторы фестиваля «День Д» Лев Лурье и Анастасия Принцева, также к микрофону выходил скульптор Вячеслав Бухаев — автор памятника Довлатову.
На Загородном установили стальную доску с вырезанным абрисом Глаши — фокстерьера, который много лет жил в семье Довлатовых и эмигрировал с ними в США. Её фигурку авторства Вячеслава Бухаева накануне, в первый день фестиваля, «поселили» у памятника писателю на Рубинштейна. Доска с абрисом пока не прошла все согласования с администрацией.
Мероприятие предполагалось продолжить парадом фокстерьеров. Четвероногие гости на открытии были, но выступить им не удалось. Как рассказали посвящённые в организационные вопросы, дальнейшую программу с парадом и шахматами не согласовали. Остались столы для буккроссинга и сладкая вата, но и здесь не всё гладко.
Павел Каравашкин
Немногим позже половины пятого часа вечера в сквер нагрянула полиция. Сотрудники напомнили, что мероприятия и уличная торговля должны быть согласованы. К этому времени на Загородном остались менее пятидесяти человек, кто-то продолжал читать стихи. Полицейские пока слушают.