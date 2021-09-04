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У любимой собаки Довлатова появился памятник в Петербурге. Особыми гостями стали фокстерьеры, нежданными — полиция

На открытие памятника фокстерьеру Довлатова на Загородном приехала полиция

Временный памятник собаке Глафире, любимице писателя Сергея Довлатова, открыли на Загородном проспекте в центре Петербурга. В финале мероприятия ждали парад фокстерьеров, но четвероногие гости остались только зрителями: в сквер приехала полиция.

Как сообщил корреспондент «Фонтанки», 4 сентября в сквере на Загородном проспекте собралось по меньшей мере полторы сотни человек. Слово брали организаторы фестиваля «День Д» Лев Лурье и Анастасия Принцева, также к микрофону выходил скульптор Вячеслав Бухаев — автор памятника Довлатову.

На Загородном установили стальную доску с вырезанным абрисом Глаши — фокстерьера, который много лет жил в семье Довлатовых и эмигрировал с ними в США. Её фигурку авторства Вячеслава Бухаева накануне, в первый день фестиваля, «поселили» у памятника писателю на Рубинштейна. Доска с абрисом пока не прошла все согласования с администрацией.

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Мероприятие предполагалось продолжить парадом фокстерьеров. Четвероногие гости на открытии были, но выступить им не удалось. Как рассказали посвящённые в организационные вопросы, дальнейшую программу с парадом и шахматами не согласовали. Остались столы для буккроссинга и сладкая вата, но и здесь не всё гладко.

Павел Каравашкин

Немногим позже половины пятого часа вечера в сквер нагрянула полиция. Сотрудники напомнили, что мероприятия и уличная торговля должны быть согласованы. К этому времени на Загородном остались менее пятидесяти человек, кто-то продолжал читать стихи. Полицейские пока слушают.

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Комментарии (2)

Mai
Теперь этот сквер станет первой официальной площадкой для выгула собак в Центральном районе.
Надеюсь, что полиция приехала не зря и Лурье, пропагандирующий пьянство в местных барах, подвергся задержанию.
MyAdmiral Kruzenshtern
Офигенная фамилия у скульптора, сразу видно - наш человек, не то что какой-то покрас-лампас!
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