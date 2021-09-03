На улице Рубинштейна рядом с памятником Сергею Довлатову установили стальную фигуру собаки. Это памятник домашнему фокстерьеру писателя. Глаша много лет жила в семье Довлатовых и эмигрировала с ними в США. Довлатов неоднократно упоминал ее в своих рассказах.
«С каждым годом она все больше похожа на человека (а ведь не о любом из друзей это скажешь), — писал Довлатов про свою собаку в романе «Наши». — Когда она рядом, я уже стесняюсь переодеваться. Мой приятель Севостьянов говорит: "Она у вас единственный нормальный член семьи"...»
Фигурку Глаши вырезал скульптор Вячеслав Бухаев, автор памятника Довлатову. Вторая часть памятника — стальная доска с вырезанным абрисом собаки — будет открыта 4 сентября в сквере Довлатова на Загородном проспекте, 15. Пока это временный памятник, который еще не прошел всех согласований в администрации города.
Сегодня, в день 80-летия Сергея Довлатова, в городе начался трехдневный фестиваль «День Д». У памятника писателю организаторы поставили чемоданы с яблоками, банки с цветами, на мраморном столе у монумента расставили стаканы и тарелки. Эти предметы напоминают о главных романах писателя, например яблоки привезены из Пушкинских Гор, о которых писал Довлатов в «Заповеднике».