Абрамович против Миллера и надежда увидеть Роналду. Как прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита»

Фото: AP Photo/Emrah Gurel/ТАСС Поделиться Поделиться







Жеребьевка группового этапа прошла 26 августа в Стамбуле. Для ее проведения клубы разделили на четыре корзины. В первой — действующие победители Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ), а также победители топ-6 национальных турниров: Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии. Во вторую, третью и четвертую корзину попали остальные команды, согласно клубным коэффициентам. «Зенит» попал в третью.

Прошедший сезон был щедр на неожиданных чемпионов: «Атлетико» — в Испании, «Интер» — в Италии, «Лилль» — во Франции. Из-за этого вторая корзина оказалась как никогда мощной. В нее вошли «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «МЮ», «Ливерпуль», «Ювентус», «Боруссия», «Севилья». Это создало ситуацию, при которой в одной группе рисковали оказаться сразу несколько грандов европейского футбола. Например, в теории в одну группу жребий мог свести «Манчестер Сити», ПСЖ, «Порту» и «Милан». В итоге обошлось без таких групп-смерти, хотя огненных противостояний достаточно. «Зениту» тоже повезло. Петербуржцы впервые за долгое время получили в соперники сразу две топовые команды — «Челси» и «Ювентус» и шведский «Мальмё», чтобы не было совсем грустно.



«Челси»

Роман Абрамович против Алексея Миллера — главное противостояние группы H при всем уважении к другим участникам. Получится ли здесь борьба на поле — не факт, но от амбиций российских миллиардов должно искрить. Жаль, что мы не станем свидетелями столь звездного аттракциона. Поэтому вернемся из вип-лож «Стэмфорд Бридж» и «Газпром Арены» на футбольный газон.

Главный тренер «Челси» — Томас Тухель. На своем посту уроженец немецкого Крумбаха всего полгода, но этого хватило, чтобы завоевать любовь простых англичан с юго-запада Лондона. В прошлом сезоне «Челси» стал в национальном чемпионате лишь четвертым, но зато победил в Лиге чемпионов лишь во второй раз в своей истории.

Главный игрок клуба прямо сейчас — форвард Ромелу Лукаку, перешедший в это межсезонье из «Интера». Он — главная атакующая мощь лондонцев. Год назад казалось, что такой силой станет Тимо Вернер, но немец так и не справился с ответственностью, которая свалилась на него в столице Великобритании. После покупки Лукаку Тимо заслуженно присел на скамейку запасных.



Но и без Лукаку у соперников «Челси» хватает проблем. Тот же Жоржиньо не зря был признан УЕФА лучшим футболистом прошлого сезона.

«Ювентус»

Пока с главной звездой итальянцев все понятно — это Криштиану Роналду. Но авторитетные европейские инсайдеры последние пару суток активно отправляют португальца в «Манчестер Сити». Хотя надежда на то, что Роналду до Санкт-Петербурга все же доедет, еще остается.

«Ювентус» хоть и упустил впервые за девять лет чемпионство, но его новый главный тренер Массимилиано Аллегри обязан исправить эту ситуацию. Есть мнение, что от ухода Криштиану итальянский специалист только выиграет, сделав игру «Старой синьоры» более командной. Впрочем, и без португальской суперзвезды у «Ювентуса» хватает громких имен: Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Альваро Мората. Подрастающее поколение тоже довольно мощное. Чего стоит, к примеру, хотя бы Федерико Кьеза — 23-летний техничный вингер, перешедший прошлым летом из «Фиорентины».

«Мальмё»

Злые языки шутят, что шведский клуб — главная надежда «Зенита» на третье место в группе и выход хотя бы в Лигу Европы. И то не факт. Суперзвезда здесь — главный тренер Йон-Даль Томассон — в прошлом игравший в «Фейенорде» и «Милане». До 2020 года работал ассистентом в сборной Дании, а после решил взять всю ответственность на себя. «Мальмё» пришлось пробиваться в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Были биты «Рига», ХИК, «Рейнджерс» и «Лудогорец».



Из игроков отметим купленного у сербского клуба «Чукарички» за 1 млн евро 23-летнего атакующего полузащитника Велько Бирманчевича. В квалификационном раунде он забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. У «Панатинаикоса» шведы арендовали 27-летнего форварда Антонио Чолак, ставшего автором 5 мячей в квалификации.

Мнение эксперта

Андрей Аршавин в интервью официальному сайту «Зенита» тоже не стал скрывать главный итог жеребьевки — петербуржцы впервые за долгое время увидят топовые европейские команды. О большем мечтать пока сложно.

— Здорово, что к нам приедет обладатель Лиги чемпионов УЕФА, — заявил Аршавин. — И, надеюсь, что Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» раньше времени и тоже к нам прибудет. Эта группа по составу чем-то напоминает 2008-й, когда «Зенит» впервые играл в Лиге чемпионов, тогда тоже был «Ювентус», а вместо «Челси» — «Реал». Думаю, зрителям будет интересно увидеть такие команды на «Газпром Арене».

Напомним, что в своей истории «Зенит» трижды выходил в плей-офф Лиги чемпионов, но пройти дальше 1/8 финала не удавалось. В сезонах 2011/2012 и 2015/2016 петербуржцы вылетели от «Бенфики» и в 2012/2013 – от «Боруссии».

Расписание текущего розыгрыша турнира: 1-й тур сыграют 14/15 сентября, тур 2 — 28/29 сентября, тур 3 — 19/20 октября, тур 4 — 2/3 ноября, тур 5 — 23/24 ноября, тур 6 — 7/8 декабря.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

