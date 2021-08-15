«Зенит» впервые в чемпионате потерял очки. К лучшему российскому судье есть вопросы

В стартовом составе «Зенита» в это воскресенье случилась революция : на матч не приехал Ярослав Ракицкий (травма); в запасе остался Артем Дзюба. Тренерский штаб Сергея Семака решился на эксперименты. Михаил Кержаков в воротах, Вячеслав Караваев и Данила Круговой по краям обороны, в центре — Деян Ловрен и Дуглас Сантос, поменявший из-за травмы украинца привычную позицию. В центре поля Александр Ерохин, Вендел, Далер Кузяев. Пару нападающих составили олимпийский чемпион Малком и Сердар Азмун, который внезапно вышел на матч с футболкой с именем вместо фамилии.

Фото: Вячеслав Евдокимов, фото с сайта fc-zenit.ru Поделиться Поделиться







На матч были допущены 3000 болельщиков, из них — 150 из Петербурга. Отдадим должное: поклонники «Зенита» в очередной раз в августе помянули экипаж «Курска».

К пастернаковским сюжетам: матч против «Локомотива» имел принципиальное значение для Далера Кузяева. В прошлом августе, когда воспитанник петербургского клуба стал свободным агентом, полузащитник пытался переехать в Европу. Не получилось. В итоге кандидат экономических наук договорился с железнодорожниками. Кузяев даже выбрал игровой номер, планировалась презентация на «РЖД Арене», но, как утверждают московские журналисты, одни столичные монополисты приняли звонок от петербургских углеводородных монополистов и трансфер полузащитника не состоялся. Уже по первому тайму было видно, что Кузяев вышел на поле предельно заряженным и это его в итоге подвело.

Именно с эпизода с Далером во втором тайме игра неожиданно ожила. На 50-й минуте Кузяев получил вторую желтую и покинул поле. Формальная причина —удар по ноге сзади. Но с предвзятой стороны казалось, что арбитр матча был слегка впечатлен присутствием на трибуне свежеиспеченного технического директора «Локомотива» Томаса Цорна, про которого злые языки говорят, что близок к президенту РПЛ Сергею Прядкину.



«Зенит» оказался в меньшинстве, но показал характер. Было видно, что команда завелась. Выражение лица Семака на бровке говорило о многом. За 10 минут после удаления Кузяева «Зенит» мог забить дважды: сперва Азмун не реализовал выход один на один, потом Вендел пробил из выгодной позиции сильно выше ворот.

Казалось, справедливость восторжествовала на 83 минуте: вратарь «Локомотива» Маринату Гильереме уронил забегающего в ворота Сердара, Карасев был вынужден поставить пенальти. 11-метровый уверенно реализовал вышедший на замену Алексей Сутормин.

Радость петербургских болельщиков была понятна: в меньшинстве забить на 88 минуте в гостях у принципиального соперника — это футбольное счастье. На трибунах 150 допущенных фанатов «Зенита» затянули известную кричалку про паровоз и половой орган. Но уже через 5 минут хозяева тоже заработали пенальти: Рифат Жемалетдинов воткнулся в Ерохина. Карасев после консультации с системой ВАР посчитал, что это не нырок на желтую карточку, а 11-метровый. Федор Смолов был точен.



Итоговый раздел очков выглядел грустно. С одной стороны, обе команды играли на ничью. С другой — у «Зенита» была возможность получить почти победу за минуты до финального свистка, играя вдесятером в гостях.

Послевкусие матча: у Смолова 3 гола в 4 матчах чемпионата. «Локомотив» в четвертый раз отыгрался, уступая в счете. «Зенит» впервые потерял очки в розыгрыше этой лиги. Тина Канделаки, продюсер «Матч-ТВ», чей муж Василий Бровко, директор по особым поручениям корпорации «Ростех», болеет за петербургский клуб, в телеграмме отметила победу духа команды Семака: «то, как команда из Питера не замечала отсутствия в своем составе одного игрока, вызывает уважение».

Семак после матча расставил акценты: «Азмун и Ерохин играют очень хорошо, результативно, поэтому выбор пал на них. Поздние замены связаны с тем, что нам приходилось много обороняться, были нужны игроки, которые бы балансировали игру. Непростой тягучий первый тайм. Второй тайм играли лучше, даже несмотря на удаление. Забили, создавали моменты. Обидный пенальти не позволил победить. Ребята молодцы, игрой команды, самоотдачей доволен». Судейство Сергей Богданович решил не комментировать. И это тоже позиция.



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

