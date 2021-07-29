Команда ТНТ примет участие в костюмированном фестивале сапсёрфинга

31 июля петербуржцев ждёт карнавал на воде (18+): сказочные герои, персонажи мультфильмов, кино и просто люди в красивых костюмах на SUP-досках. Команда телеканала ТНТ вместе с другими сапсёрферами совершит увлекательное путешествие по рекам и каналам в самом центре Петербурга, а также устроит флешмоб и конкурс для зрителей и участников фестиваля.
С 8.00 до 9.30 пройдёт регистрация участников фестиваля и конкурсная фотосессия на самый креативный костюм. Итоги конкурса будут подведены на церемонии награждения в 13.00 в SUP-городке (у Марсова поля).
В 9.45 «саперы» спустятся на воду и примут участие в танцевальном флешмобе, где отличится команда телеканала ТНТ. Мы же танцевальные гуру! Столько сезонов отсняли, столько танцовщиков воспитали:)
Ведущими мероприятия станут комментаторы от ТНТ из дуэта «Чехов и Кукота». Но и тут мы скреативили — разделили дуэт, посмотрим, как ребята справятся по отдельности!
Игорь Чехов поедет в комментаторской машине по SUP-маршруту фестиваля, будет комментировать все события на воде, подбадривать, шутить над участниками и мотивировать доплыть до финиша.
На Горсткином мосту зрители фестиваля и участники заплыва смогут увидеть, как по команде второго ведущего Миши Кукоты команда ТНТ проведёт увлекательную игру «Поймай круг». Суть игры — поймать надувной круг на весло.
Среди сёрферов в акватории Невы можно будет увидеть виртуального инфлюенсера 22-летнюю Аню, лайфстайл-блогера телеканала ТНТ, которая поддерживает социальные темы, кино, музыку и спорт. Сапсёрфинг стал трендом лета-2021, и Аня не может пропустить такое трендовое мероприятие города. В каком образе будет блогер на сапе, ищите на «Фонтанка-SUP».
Не у всех есть возможность посетить фестиваль, но покататься-то всё равно хочется! И ТНТ дает такую возможность!
31 июля телеканал ТНТ запускает челлендж «Сам себе сапер».
Что нужно сделать:
— имитировать заезд на сапе из любых подручных средств и в любой локации;
— выложить фото или видео в профиль Instagram;
— поставить хэштег #насапеТНТ
Самому креативному ТНТ подарит крутую доску для сапсёрфинга.
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