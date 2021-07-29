Команда ТНТ примет участие в костюмированном фестивале сапсёрфинга

31 июля петербуржцев ждёт карнавал на воде (18+): сказочные герои, персонажи мультфильмов, кино и просто люди в красивых костюмах на SUP-досках. Команда телеканала ТНТ вместе с другими сапсёрферами совершит увлекательное путешествие по рекам и каналам в самом центре Петербурга, а также устроит флешмоб и конкурс для зрителей и участников фестиваля.





С 8.00 до 9.30 пройдёт регистрация участников фестиваля и конкурсная фотосессия на самый креативный костюм. Итоги конкурса будут подведены на церемонии награждения в 13.00 в SUP-городке (у Марсова поля).



В 9.45 «саперы» спустятся на воду и примут участие в танцевальном флешмобе, где отличится команда телеканала ТНТ. Мы же танцевальные гуру! Столько сезонов отсняли, столько танцовщиков воспитали:)

