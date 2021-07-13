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Имуществу Петербурга нашли куратора. Главой профильного ведомства назначен Александр Засядь-Волк

Главой СПб ГКУ «Имущество Петербурга» назначен Александр Засядь-Волк. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

СПб ГКУ «Имущество Петербурга» занимается управлением и распоряжением государственным недвижимым и движимым имуществом Северной столицы. В апреле пост директора покинул Юрий Ефремов. Александр Засядь-Волк до настоящего момента руководил ведомством в должности врио.

Он имеет за плечами более 20 лет госслужбы. С 2000 по 2006 год был главным специалистом отдела формирования объектов недвижимости управления землеустройства комитета по земельным ресурсам и землеустройству. С 2006 по 2012 год — заместителем директора и директором ФБУ «Кадастровая палата» Санкт-Петербурга.

С 2012 по 2014 год являлся заместителем главы администрации Московского района С 2015 по 2016 — директором СПб ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов». В 2016 году стал советником генерального директора по коммерческой деятельности СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». С октября 2016 по апрель 2018 года работал заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре. До 2019 года руководил СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».

В апреле 2021 года стал временно исполняющим обязанности директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

serglaz
Мне кажется, или в последние годы карьера у Александра шла под уклон?
Peshekhod
Ну, теперь в имуществе пойдет уж музыка не та. У них запляшут лес и горы!
260602101
Как его в детстве пОцаны во дворе дразнили ?
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