На севере Петербурга двух велосипедистов обстреляли из пистолета

Полиция Выборгского района ищет неизвестного, который стрелял по двум велосипедистам в Приморском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне в полицию обратились двое мужчин 27 и 28 лет, которые рассказали, как стали на выходных жертвами хулиганской выходки неизвестного. По их словам, 10 июля около пяти утра (до жары) они катались на проспекте Испытателей на велосипедах. У дома 12 увидели компанию из двух девушек и парня. Последний спросил у них, куда они едут, а затем начал их высмеивать, явно провоцируя на конфликт. Когда молодые люди остановились, чтобы поговорить, парень вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в их сторону. После чего он и девушки убежали.

