FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.63р88.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

На севере Петербурга двух велосипедистов обстреляли из пистолета

Двое мужчин рассказали в полиции о стрельбе по ним на проспекте Испытателей

Полиция Выборгского района ищет неизвестного, который стрелял по двум велосипедистам в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне в полицию обратились двое мужчин 27 и 28 лет, которые рассказали, как стали на выходных жертвами хулиганской выходки неизвестного. По их словам, 10 июля около пяти утра (до жары) они катались на проспекте Испытателей на велосипедах. У дома 12 увидели компанию из двух девушек и парня. Последний спросил у них, куда они едут, а затем начал их высмеивать, явно провоцируя на конфликт. Когда молодые люди остановились, чтобы поговорить, парень вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в их сторону. После чего он и девушки убежали.

Велосипедисты с травмами и ранениями обратились в травмпункт. У 28-летнего зафиксировали гематомы в области рта и левой части груди, у 27-летнего — раны правой стороны груди и правой руки.

Ведется поиск стрелявшего.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

lamer
Возможно они были больше, чем друзья.
Предполагаю истинное наслаждение - в пять утра пострелять по тем, кто передвигается на: моноколесах, гироскутерах, сегвеях и электросамокатах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний