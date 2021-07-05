Привитых против коронавируса призывают сдать антиковидную плазму в Петербурге. Но 5 тысяч рублей получат только переболевшие ковидом

Городская станция переливания крови теперь принимает в доноры антиковидной плазмы не только переболевших ковидом, но и вакцинированных. Как рассказала 5 июля главный врач станции Татьяна Засухина в прямом эфире в социальной сети « ВКонтакте », в настоящее время запасы плазмы достаточные, но потребности медицинских учреждений в ней в последнее время выросли в связи с ростом числа заболевших ковидом. Ранее основным источником антиковидной плазмы были стационары, которые предлагали своим выздоровевшим пациентам стать донорами плазмы. Теперь сдать антиковидную плазму могут вакцинированные и носители антител, у которых нет официальной справки, подтверждающей факт перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Желающим стать донорами плазмы надо записаться на первичную консультацию по телефону или через телеграм-канал Городской станции переливания крови. Прошедшим первичную консультацию вышлют электронную анкету. Затем с претендентом свяжется врач-трансфузиолог и выяснит по телефону, нет ли противопоказания для донорства. Следующий этап — сдача анализа на определение уровня антител. Если уровень будет достаточным, в течение 3–5 дней после анализа можно будет пройти финальную процедуру. «Сдача плазмы проходит в комфортных условиях, — говорит главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина. — Процедура занимает 25–30 минут. Доза — 600 мл плазмы — забирается методом плазмафереза на специальном аппарате. 95% доноров переносят это хорошо. У пяти процентов бывает головокружение, тахикардия. Но не было случая, чтобы мы не взяли хотя бы 150 мл плазмы. Правительство города выпустило специальное распоряжение губернатора о дополнительных выплатах донорам ковидной плазмы — они составляют 5 тысяч рублей за полную дозу ковидной плазмы. Но распространяется она только на переболевших. Для вакцинированных такие выплаты в настоящее время не предусмотрены».

Главный врач подчеркнула, что, чтобы плазма была эффективной, титр антител должен быть достаточно высоким, но не уточнила, какие именно показатели считаются таковыми. По словам Татьяны Засухиной, достаточный титр антител имеет как минимум половина доноров. В Москве эти показатели определяют на уровне IgG > 40 и IgM ≥ 1,5 или IgG > 80 и IgM ≥ 0. При этом женщины, у которых была хотя бы одна беременность, потенциально не могут стать донорами антиковидной плазмы. Сдать плазму можно, если после выздоровления или вакцинации прошло минимум 30 дней.

Ранее одно из самых влиятельным медицинских изданий в мире The New England Journal of Medicine опубликовало исследование, проведенное большой группой ученых. Его результаты ставят под сомнение эффективность применения плазмы крови с антителами SARS-CoV-2 для лечения случаев коронавируса, осложненных пневмонией.