Привитых против коронавируса призывают сдать антиковидную плазму в Петербурге. Но 5 тысяч рублей получат только переболевшие ковидом

Главный врач подчеркнула, что, чтобы плазма была эффективной, титр антител должен быть достаточно высоким, но не уточнила, какие именно показатели считаются таковыми. По словам Татьяны Засухиной, достаточный титр антител имеет как минимум половина доноров. В Москве эти показатели определяют на уровне IgG > 40 и IgM ≥ 1,5 или IgG > 80 и IgM ≥ 0. При этом женщины, у которых была хотя бы одна беременность, потенциально не могут стать донорами антиковидной плазмы. Сдать плазму можно, если после выздоровления или вакцинации прошло минимум 30 дней.

Ранее одно из самых влиятельным медицинских изданий в мире The New England Journal of Medicine опубликовало исследование, проведенное большой группой ученых. Его результаты ставят под сомнение эффективность применения плазмы крови с антителами SARS-CoV-2 для лечения случаев коронавируса, осложненных пневмонией.