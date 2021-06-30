Интересно до слез. Куда УФСИНу деть мужчину с анатомией женщины

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







По железобетонным данным «Фонтанки», к полудню 30 июня начальник УФСИНа по Петербургу и Ленобласти разрешил толерантную проблему планетарного масштаба. Дело в том, что еще 5 февраля к Игорю Потапенко вошли подчиненные и порадовали: «Товарищ генерал-майор, случилось то, что у нас еще никогда не случалось!» Скорее всего, Игорь Васильевич в ужасе закрыл глаза, предположив массовый побег особо опасных.

Оказалось же все необычнее и деликатнее. В тот зимний день Московский районный суд Петербурга отмерил 21-летнему Иннокентию реальных четыре с половиной года, а так как до этого он ходил под подпиской, то арестовал в зале суда. Его признали закладчиком наркотиков. Данный факт вряд ли может произвести впечатление на сотрудников следственного изолятора. Но был нюанс, вернее, его отсутствие в виде полового члена у доставленного в тюрьму молодого человека.



В апреле суд назначил ему уролого-гинекологическую экспертизу для определения пола, хотя трансгендерный мужчина уже сменил документы. «Сама необходимость прохождения такой экспертизы является унижающим человеческое достоинство обращением», — заявили тогда в правозащитной организации «ЛГБТ-сети».

Суматошная тюремная проверка установила: юноша Иннокентий еще недавно был девушкой, но удалил себе груди, сменил паспорт на мужской, а с операцией внизу немного не успел.

Кстати, это тюремщики не в информационных стременах, а вот ньюсмейкер публичен. Он учился в Москве на факультете психологии РГГУ. Переход начал в 2017 году, финансовыми подробностями процедуры открыто делился с журналистами. Затем переехал в Петербург, стал волонтёром транспроекта «Т-Действие». Там его характеризовали как «замечательного жизнерадостного транспарня». В соцсети известен как Джимми Миллер.

Кресты приняли соломоново решение и до конца июня держали его в одиночке. Наконец пришло время Иннокентию вставать на этап. Ерунда, конечно, если бы знать, куда его отправить.



Прокуратура жалостливо порекомендовала женскую. Логично, но государство — это прежде всего ход бумаг. А по ним выходила сенсация — впервые в женскую колонию посадили мужчину. Такие новости УФСИНу не нужны. Оставалось не очень много вариантов — мужская. Когда об этом узнал начальник колонии № 5 — «Металлострой», то сник. Пришла беда, откуда не ждали. Тогда начались бурные дискуссии по закрытой связи. Причем цель каждого начальника колонии была до слез понятна — привести любые доводы, которые приведут Иннокентия куда угодно, лишь бы не к нему. Держать его в одиночке четыре с половиной года тоже посчитали немилосердно.

И тут сработал опыт старой лагерной школы — и нашим и вашим. Сегодня шеф регионального УФСИНа подписал документ, по которому Иннокентий будет отбывать наказание в женской тюрьме на Арсенальной улице, но как хозобслуга.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

