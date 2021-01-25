Трансгендеров ждут в армии США. Байден разрушает наследие Трампа

Президент США Джо Байден отменил запрет на службу в вооруженных силах США трансгендеров, введенный Дональдом Трампом. Об этом 25 января сообщает NBC News.
«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы, и что сила Америки заключается в ее разнообразии», — заявили в Белом доме.
«В систему военного учета будут немедленно внесены изменения, чтобы восстановить права всех, кто пострадал от запрета Трампа», — уточнили новые американские власти.
Отметим, трансгендеры впервые получили право служить в армии США при Бараке Обаме в 2016 году. В 2017 году Трамп отменил это решение, затем суд в Вашингтоне встал на сторону трансгендеров. Однако Трамп в 2018 году подписал новый указ. Он заявил, что людям с диагнозом «гендерная дисфория» нужен особый медицинский уход, а это «представляет угрозу для обороноспособности».