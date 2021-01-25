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Трансгендеров ждут в армии США. Байден разрушает наследие Трампа

Президент США Джо Байден отменил запрет на службу в вооруженных силах США трансгендеров, введенный Дональдом Трампом. Об этом 25 января сообщает NBC News.

«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы, и что сила Америки заключается в ее разнообразии», — заявили в Белом доме.

«В систему военного учета будут немедленно внесены изменения, чтобы восстановить права всех, кто пострадал от запрета Трампа», — уточнили новые американские власти.

Отметим, трансгендеры впервые получили право служить в армии США при Бараке Обаме в 2016 году. В 2017 году Трамп отменил это решение, затем суд в Вашингтоне встал на сторону трансгендеров. Однако Трамп в 2018 году подписал новый указ. Он заявил, что людям с диагнозом «гендерная дисфория» нужен особый медицинский уход, а это «представляет угрозу для обороноспособности».

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Комментарии (6)

viking_23
не ну ок, пошли трансгендеры в Армию.
и что, на базе где всё в автономном режиме, Чем они там будут заниматься?..
kukuruzza
На первое-второе раассчитайсь???
baddancer
Это просто прекрасно! Вы понимаете, да, что прямо в это самое время два добрых пенсионера Байден и Пелоси сочиняют нам контент для будущих искрометных шуток, каламбуров, скетчей и фотожаб?
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