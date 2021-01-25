Трансгендеров ждут в армии США. Байден разрушает наследие Трампа

Президент США Джо Байден отменил запрет на службу в вооруженных силах США трансгендеров, введенный Дональдом Трампом. Об этом 25 января сообщает NBC News.



«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы, и что сила Америки заключается в ее разнообразии», — заявили в Белом доме.



«В систему военного учета будут немедленно внесены изменения, чтобы восстановить права всех, кто пострадал от запрета Трампа», — уточнили новые американские власти.

